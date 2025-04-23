Юбилей не просто дата, юбилей – итог труда!

В симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского состоялось праздничное мероприятие «Юбилей в кругу друзей», посвященное 90-летию со дня основания библиотеки. Провести этот праздничный день с библиотекой-юбиляром пришли читатели, жители микрорайона, коллеги и социальные партнеры, все те, с кем библиотеку связывают многолетние крепкие и дружеские отношения, кто любит Книгу и Чтение.
Юбилейное мероприятие началось с песни «Береги берега России» (сл. и муз. С. Куренкова) в исполнении Образцового коллектива Республики Крым «Ансамбль народной песни «Сударушка» МБУДО «Симферопольская детская школа искусств» (руководитель – Заслуженный работник культуры Республики Крым Ирина Андрейченко, концертмейстер – Александр Моргунов). Музыкальные поздравления – песни в исполнении юных талантов дарили празднично-позитивное настроение в ходе всего мероприятия.
Ровно 90 лет назад, в апреле 1935 года, в Симферополе гостеприимно распахнула двери для своих первых читателей Библиотека Рабочего поселка, открывшаяся по линии Отдела народного образования в здании на улице Войкова, 12. Так началась история библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых городского округа Симферополь.
В каждый день рождения принято оглядываться назад и с высоты прожитых лет оценивать долгую дорогу к этой дате. В ходе экскурса в историю «Почти целый век – с читателями и для читателей» ведущие мероприятия вместе с гостями «пролистали» страницы истории муниципальной библиотеки Коцюбинского. Почетным гостям – ветеранам библиотечного дела Лысенко Инне Денисовне, Годлевской Татьяне Павловне и Шиговой Людмиле Ивановне были вручены благодарности «за многолетний труд на ниве служения Книге и верность библиотечной профессии» и цветы. Видео-посвящение «90 лет – возраст мудрости. Библиотека сегодня» представило гостям современные страницы жизни библиотеки Коцюбинского.
Почетной грамотой «за вклад в развитие библиотечного дела, за творческий подход в организации и проведении социально-значимых мероприятий» коллектив библиотеки-юбиляра наградили директор МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь Никонова Евгения Владимировна и ее заместитель Белько Елена Николаевна. За совместную творческую работу представителями социальных партнеров были вручены благодарности от руководства МБОУ «Гимназия №9» МОГО Симферополь и ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Симферополя». С приветственным словом выступил известный киновед, журналист, главный редактор газеты «Запорожский вестник» Майкл Львовски.
Информационным сопровождением мероприятия стала ретро-выставка «Летопись библиотеки».
Слова благодарности в этот юбилейный день были произнесены читателями, жителями микрорайона. Поэтическим подарком всем участникам мероприятия стало стихотворение «К 90-летию библиотеки имени Коцюбинского», написанное к юбилейному дню крымским поэтом, писателем, читателем библиотеки Игорем Николаевичем Клоссовским.
Надежда Беспалько