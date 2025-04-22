Делегаты Международного антифашистского форума посетили музей Победы

Сегодня в рамках работы Международного антифашистского форума коммунисты и комсомольцы во главе с Председателем ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым, а также представители иностранных делегаций более чем из девяноста стран посетили музей Победы на Поклонной горе.Также в мероприятии приняли участие: первые заместители Председателя ЦК И. И. Мельников и Ю. В. Афонин, заместители Председателя ЦК Д. Г. Новиков, Л. И. Калашников, члены ЦК и МГК КПРФ, представители партий, входящих в СКП-КПСС.
Для делегатов форума была организована обзорная экскурсия. Ее провел директор музея Александр Школьник.
Гости познакомились с выставкой, посвященной героям СВО и связи поколений воинов - защитников отечества. Также экскурсанты посетили залы с экспонатами, посвященными Великой Отечественной войны и предметами быта 40-х годов.
Завершилось мероприятие совместным фотографированием, сообщает КПРФ.ру.