Сергей Богатыренко: "Дело Ленина – главная надежда трудящихся России и всего мира!"

Сегодня, 22 апреля, исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Основатель большевистской партии и первого в мире социалистического государства, гениальный мыслитель и революционер-созидатель, он оказал колоссальное влияние на ход истории. Его жизнь – пример самоотверженной борьбы за интересы трудящихся, равенство и дружбу народов.«Ленин – жил, Ленин – жив, Ленин – будет жить!»
Дело Ленина – главная надежда трудящихся России и всего мира!
Первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко