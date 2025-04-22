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вторник, 22 апреля 2025 г.

Сергей Богатыренко: "Дело Ленина – главная надежда трудящихся России и всего мира!"

 Сегодня, 22 апреля, исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 

Основатель большевистской партии и первого в мире социалистического государства, гениальный мыслитель и революционер-созидатель, он оказал колоссальное влияние на ход истории. Его жизнь – пример самоотверженной борьбы за интересы трудящихся, равенство и дружбу народов.

«Ленин – жил, Ленин – жив, Ленин – будет жить!»
Дело Ленина – главная надежда трудящихся России и всего мира!

Первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко