Вышел в свет второй апрельский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели! Апрель был богат на партийные события, играющие важную роль в жизни не только партии, но и всего российского общества. В середине апреля в Подмосковье состоялся XII (апрельский) совместный пленум Центрального Комитета и Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии КПРФ, собравший более 600 членов центральных выборных органов партии и приглашенных. Безусловно одним из самых важных выступлений на этом пленуме стал доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, посвященный работе отделений КПРФ по социальной защите трудящихся в условиях специальной военной операции и системного кризиса капитализма.
Не менее важным событием стало начало работы Международного антифашистского форума, инициированного КПРФ, «Консолидация левых сил в борьбе с неофашизмом и угрозой войны», посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Особо хочется отметить прибытие на форум 164 делегаций из 91 страны, которые представляют коммунистические, рабочие и народно-патриотические силы.
Также в апреле прошел V пленум Центрального Комитета Ленинского комсомола, который поставил перед собой цель сосредоточить все усилия на борьбе за права студенческой и рабочей молодежи.
Мы рекомендуем ознакомиться с вышеуказанными материалами, посвященные означенным событиям – в них найдется много важной и полезной информации.
Не обошли стороной и 155 годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина – этому событию мы посвятили фоторепортаж, рассказывающий о том, как его встретили крымские коммунисты.
На страницах апрельского номера мы рассказываем о том, что еще необходимо сделать и какой вклад сделали крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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«Коммунист Крыма»