Ленинский субботник прошел в Николаевке

Коммунисты Симферопольского района в пгт Николаевка 25 апреля провели субботник по восстановлению памятника Ленину, установленного в центре поселка.
Был покрашен сам памятник, а также отмыт и освежен постамент, приведена в порядок прилегающая территория.
В мероприятие принимали активное участие Антонина Довгаль, Мария Перистенко, Алексей Серов, Виктория Карелина и Любовь Герасюк.
В мероприятие принимали активное участие Антонина Довгаль, Мария Перистенко, Алексей Серов, Виктория Карелина и Любовь Герасюк.