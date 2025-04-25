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пятница, 25 апреля 2025 г.

Ленинский субботник прошел в Николаевке

Коммунисты Симферопольского района в пгт Николаевка 25 апреля провели субботник по восстановлению памятника Ленину, установленного в центре поселка.

 Был покрашен сам памятник, а также отмыт и освежен постамент, приведена в порядок прилегающая территория.
В мероприятие принимали активное участие Антонина Довгаль, Мария Перистенко, Алексей Серов, Виктория Карелина и Любовь Герасюк.