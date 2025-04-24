В Симферополе прошла благотворительная акция "Дорогою добра"

22 апреля, на праздничном концерте, посвященном 155-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, симферопольские многодетные семьи и семьи с особенными детьми в рамках благотворительной акции «Дорогою добра» получили подарки от Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля талантов".
«Наш конкурс и ассоциация многодетных семей «Большая семья Крыма» - давние друзья, рассказал крымский куратор Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» Александр Чернышев. – Многие финалисты «Земли талантов» первых сезонов от Республики Крым - ребята из многодетных семей, которые каждый год принимают активное участие в нашем конкурсе, поэтому «Дорога добра» не могла пройти мимо них!»
В праздничном концерте, который прошел в помещении КРО КПРФ, вместе с заслуженными артистами Республики Крым Игорем Юрченко и Татьяной Медведевой выступали и финалисты девятого сезона «Земли талантов» Шоу -группа «Фантазёры», которые исполнили попурри пионерских песен, а также всеми любимые композиции «Мой адрес - Советский Союз», «И вновь продолжается бой».
По материалам пресс-служб «Земля талантов. Крым», КРО КПРФ