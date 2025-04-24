Дело Ленина живет!

Коммунисты Симферопольского городского отделения совместно с молодежью, представителями общественных организаций и сторонниками партии торжественно отметили 155 годовщину со дня рождения величайшего из умов XX, вождя мирового пролетариата и основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина
В этот день алые флаги и цветы на центральной площади столицы Крыма – площади им. В.И. Ленина – напомнили всем симферопольцам об огромном вкладе этого человека и в нашу историю, и в наше будущее.
"Без Владимира Ильича Ленина не было бы ни Великой Октябрьской революции, ни СССР, ни достижений нашей советской родины в науке, искусстве, спорте, сельском хозяйстве и многом другом. Именно Владимир Ильич Ленин понимал и высоко ценил роль трудового народа в становлении и жизни государства, именно он и Коммунистическая партия дали трудящимся хорошие условия для труда и отдыха, для учебы и оздоровления, – отметил первый секретарь Симферопольского ГО КПРФ Василий Саенко, выступая перед собравшимися у памятника Ленину коммунистами и сторонниками партии. – В трудах Ленина до сих пор можно найти ответы на ряд вопросов, касающихся процессов современной экономики и развития страны. И мы будем продолжать бороться за права трудового народа" .
Также на торжественном мероприятии ряд коммунистов городского отделения был награжден памятными медалями ЦК КПРФ.