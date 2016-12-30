Человек труда был хозяином в своей стране

Двадцать пять лет назад произошла геополитическая катастрофа: не стало моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик, созданного 94 года назад Владимиром Ильичем Лениным. Распад СССР стал социальной трагедией, экономическим поражением и «откатом» в прошлое для России и для всех республик, входивших в состав Советского Союза.
Развалили великую державу, которую наши предки собирали по крупицам, княжество к княжеству, и которую позволили себе уничтожить три человека за бутылкой водки в Беловежской Пуще — это преступление. Уверен, потомки еще вынесут свой приговор.
Чем дальше в историю будет уходить эпоха СССР, тем лучше мы будем понимать, сколько хорошего было в Советском Союзе, что разрушили наши младореформаторы и предатели Отечества, сидевшие в руководстве страны.
Итоги экономического и социального развития СССР убедительно доказывают огромную созидательную силу социализма. За годы советской власти национальный доход страны увеличился в 100 раз, промышленное производство — более чем в 200 раз (промышленное производство в 1913 г. было в 8 раз меньше, чем в США).
Давайте вспомним. Впервые в мире мы имели бесплатное общее и профессиональное образование, право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детскими яслями, детскими садами, пионерскими лагерями. У нас было право на бесплатное медицинское обеспечение, на бесплатное санаторно-курортное лечение, на бесплатное жилье, на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу. У нас было право на обязательное трудоустройство. Каждый может вспомнить и еще добавить к перечисленному, сколько мы имели прав и льгот.
Вернемся к образованию, о котором сейчас так много говорят. Оно было в те десятилетия одним из лучших в мире, хотя Запад делал и делает вид, что это не так. Ведь школьное образование было лучше, прежде всего потому, что оно было общим, а не секторальным, как это делают сейчас, когда углубленно изучаешь лишь несколько предметов, а все прочее можно и вовсе не учить. Ведь это не правильно и даже преступно. Вспомните, ведь параллельно с получением знаний в школе работали многочисленные кружки, в которые могли ходить все дети без исключения. Все кружки были бесплатными, общедоступными. Именно благодаря этому в глубокой провинции появлялись свои ломоносовы, менделеевы, лермонтовы, пушкины... А что же мы видим сегодня? Образование — платное, что я считаю преступлением перед всей Россией. Кружков в школах практически не осталось, мы видим острую нехватку квалифицированных учителей, пресловутая система ЕГЭ, когда учеников учат бездумно решать тесты с выбором ответа, при этом не давая основ теории; Золотая медаль не дает выпускнику никаких привилегий при поступлении в высшие учебные заведения. И этот список можно продолжать еще очень долго.
А сколько разговоров о медицине... Пусть обслуживание в советских клиниках не было таким же элитарным, как в той же Америке или в современных дорогущих медицинских центрах, но, тем не менее, была гарантия, что тебя серьезно пролечат профессионалы. А сейчас процветает покупка дипломов, а хирург порой даже хлеб отрезать не может, не то что сложную операцию провести. Про клятву Гиппократа и вовсе забывают. Забывают, что пенсионеры, ветераны, дети войны — тоже люди, и им необходимо достойное внимание. Есть такая расхожая фраза: «О стране судят по тому, как в ней живется детям и старикам». Как можно сегодня прожить миллионам пожилых людей на пенсию в 7-9 тысяч рублей? Завтрашнего дня у пенсионеров с такими доходами нет. А в СССР завтрашний день был. У всех. Никто даже и мысли не допускал: а будет ли завтра? Будет ли работа? Не выселят ли из квартиры? Найдется ли чем накормить детей? Примут ли ребенка в садик? А теперь этот вопрос стоит перед каждым — каждым! — человеком. Уверенность в завтрашнем дне — это же не просто набор слов, а основа жизни. А ведь эта уверенность была стопроцентной у всего населения страны. Студенты, заканчивающие высшие учебные заведения, знали, что они точно получат работу. А сегодня у многих проблема, как их дети смогут устроиться, прокормить себя. Что их ждет? Многие имеют прекрасное образование, которое не очень-то и востребовано сейчас. Молодой рабочий знал, что предприятие, на котором он работает, и с квартирой поможет, и детям в детском саду место даст. Все жили тогда от зарплаты до зарплаты, не богато, но умудрялись откладывать сбережения на книжку. Все жили в равных условиях. Не было такого вопиющего разрыва между богатыми и бедными. Мы были самыми счастливыми в мире.
Развал СССР стал катастрофой для всех республик, входящих в его состав, для каждого советского человека. Но я уверен, Россия настолько мощна, что с помощью коммунистов сумеет перемолоть все негативные моменты и в кризис, и под натиском Западных стран, и под санкциями вновь сделает невероятный рывок вперед.
Олег Соломахин,
первый секретарь
Крымского рескома КПРФ