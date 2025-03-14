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пятница, 14 марта 2025 г.

НУЖНО ПОСТАВИТЬ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗАДАЧИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, ВОЛНУЮЩИХ БОЛЬШИНСТВО

О работе по подготовке и проведению Народного референдума на полуострове рассказал первый секретарь Крымского регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко.

— Хочу отметить, что крымские коммунисты активно включились в работу по проведению Народного референдума КПРФ. Для этого первым делом была проведена большая организационная работа. Мы напечатали весь перечень агитационных материалов, в числе которых газеты и информационный бюллетень с разъяснениями по предложенным для голосования в Народном референдуме вопросам. А также нами дополнительно выпущены карманные календари, которые наши агитаторы вручают всем, кто принял участие в голосовании.

Напомню, что пять вопросов, внесенных для голосования в бюллетень Народного референдума, разработаны на основании «Программы Победы КПРФ». Голосование в рамках Народного референдума, организованного коммунистами по всей стране, позволит выявить позицию общества по этим вопросам и заставит власть начать воплощать волю народа.

Поскольку КПРФ — это народная партия, то нам очень важно не просто услышать мнение людей, но и, опираясь на это мнение, поставить перед правительством задачи, по решению проблем, волнующих большинство граждан нашей страны. С помощью голосов, собранных на Народном референдуме в поддержку того или иного законопроекта, мы сможем на законных основаниях пробить стену непонимания в Госдуме. Напомню, что законодательные инициативы, набравшие в свою поддержку более 100 000 голосов, обязаны быть рассмотрены в парламенте в приоритетном порядке. А в случае, если предложенные КПРФ инициативы соберут более 2 000 000 голосов, то это облегчит нам процедуру инициации всероссийского референдума в соответствии с Конституцией РФ, решение которого станет обязательным к исполнению для правительства и президента.

Возвращаясь к крымским реалиям, хочу отметить, что параллельно с Народным референдумом мы ведем работу по сбору подписей за восстановление памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину в Симферополе. В этом городе бывал Иосиф Виссарионович проездом неоднократно. Хочу сказать, что в столице Крыма было размещено четыре памятника Сталину. Два — одиночные, а два — вместе с Владимиром Ильичом Лениным. Например, Симферопольский вокзал отличался от других вокзалов тем, что на нем было сразу два памятника Сталину — оба были одиночными. Один стоял на перроне, а другой в центре привокзальной площади. Парные памятники Ленину-Сталину стояли в городском парке, за кинотеатром Симферополь, и в бывшем Пионерском сквере. Сейчас там восстановлен Александро-Невский Собор и рядом сквер Победы с танком-памятником.

Мы считаем, что в год 80‑летия Великой Победы необходимо напомнить нашим соотечественникам о той важнейшей роли, которую сыграл в истории нашей страны Иосиф Виссарионович Сталин. Именно под его руководством советские солдаты и офицеры на фронте разбили фашистов, освободив мир от коричневой чумы, а затем в кратчайшие сроки советские люди возродили страну из пепла и послевоенной разрухи. Именно поэтому сейчас мы выпустили настенный календарь «За Родину со Сталиным» и ведем работу по сбору подписей за восстановление памятника Сталину в Симферополе.

Кроме того, нами продолжается работа по увековечиванию памяти партизан и подпольщиков Крыма. Уже разработан проект для изготовления и установки стелы «Партизанам и подпольщикам Крыма». Инициатором проекта «Стела «Партизанам и подпольщикам Крыма» является председатель Ассоциации содействия торговли Крыма Сергей Макеев.

Предполагалось, что начало работы над проектом будет осуществлено еще в 2019 году, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции, вопрос был отложен. Сейчас работа возобновлена. Считаем этот проект очень важным и необходимым, особенно в сегодняшнее время.

И взрослые и подрастающее поколение должны хранить память о тех, кто самоотверженно боролся против фашизма в Крыму, не покорился захватчикам и сделал все, чтобы освободить родную землю от коричневой чумы.

Также хочу отметить активную работу первичных партийных организаций по работе с населением и напомнить, что в этом году объявлен смотр-конкурс первичек. Из-за ситуации, о которой вам не нужно дополнительно рассказывать, нам не согласовали установку палаток, а также проведение массовых мероприятий. Поэтому мы продолжаем работать из рук в руки в местах концентрации населения — на центральных улицах и рынках. Хочу отметить, что в этой связи прекрасно зарекомендовала себя работа наших коммунистов возле проходных различных предприятий и организаций, где мы ранее раздавали листовки с Трудовым кодексом.

Напомню, что пятым вопросом в бюллетень мы включили вопрос об обеспечении студентов стипендией размером в МРОТ. В этой связи хорошо себя показала работа с молодежью возле вузов и в общежитиях. Кроме того, сбор подписей за референдум был проведен в рамках I Крымского патриотического регионального форма собравшего почти 900 добровольцев и волонтеров со всего Крыма, помогающих нашим бойцам, участвующим в СВО.

Хочу подчеркнуть, что абсолютное большинство крымских коммунистов разделяют и поддерживают своевременность и актуальность проводимого Народного референдума КПРФ. Более того, положительно отмечают заблаговременный старт подготовки к выборам в Госдуму. Работа продолжается. КПРФ — работать для людей!