НУЖНО ПОСТАВИТЬ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗАДАЧИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, ВОЛНУЮЩИХ БОЛЬШИНСТВО

О работе по подготовке и проведению Народного референдума на полуострове рассказал первый секретарь Крымского регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко.
— Хочу отметить, что крымские коммунисты активно включились
в работу по проведению Народного референдума КПРФ. Для этого первым делом была проведена
большая организационная работа. Мы напечатали весь перечень агитационных материалов,
в числе которых газеты и информационный бюллетень с разъяснениями по предложенным
для голосования в Народном референдуме вопросам. А также нами дополнительно
выпущены карманные календари, которые наши агитаторы вручают всем, кто принял участие
в голосовании.
Напомню, что пять вопросов, внесенных для голосования в
бюллетень Народного референдума, разработаны на основании «Программы Победы КПРФ».
Голосование в рамках Народного референдума, организованного коммунистами по всей
стране, позволит выявить позицию общества по этим вопросам и заставит власть начать
воплощать волю народа.
Поскольку КПРФ — это народная партия, то нам очень важно не просто
услышать мнение людей, но и, опираясь на это мнение, поставить перед
правительством задачи, по решению проблем, волнующих большинство граждан нашей
страны. С помощью голосов, собранных на Народном референдуме в поддержку того
или иного законопроекта, мы сможем на законных основаниях пробить стену непонимания
в Госдуме. Напомню, что законодательные инициативы, набравшие в свою поддержку более
100 000 голосов, обязаны быть рассмотрены в парламенте в приоритетном порядке. А
в случае, если предложенные КПРФ инициативы соберут более 2 000 000 голосов, то
это облегчит нам процедуру инициации всероссийского референдума в соответствии
с Конституцией РФ, решение которого станет обязательным к исполнению для
правительства и президента.
Возвращаясь к крымским реалиям, хочу отметить, что параллельно
с Народным референдумом мы ведем работу по сбору подписей за восстановление памятника
Иосифу Виссарионовичу Сталину в Симферополе. В этом городе бывал Иосиф Виссарионович
проездом неоднократно. Хочу сказать, что в столице Крыма было размещено четыре памятника
Сталину. Два — одиночные, а два — вместе с Владимиром Ильичом Лениным. Например,
Симферопольский вокзал отличался от других вокзалов тем, что на нем было сразу
два памятника Сталину — оба были одиночными. Один стоял на перроне, а другой в
центре привокзальной площади. Парные памятники Ленину-Сталину стояли в
городском парке, за кинотеатром Симферополь, и в бывшем Пионерском сквере.
Сейчас там восстановлен Александро-Невский Собор и рядом сквер Победы с
танком-памятником.
Мы считаем, что в год 80‑летия
Великой Победы необходимо
напомнить нашим соотечественникам о той важнейшей роли, которую сыграл в
истории нашей страны Иосиф Виссарионович Сталин. Именно под его руководством
советские солдаты и офицеры на фронте разбили фашистов, освободив мир от
коричневой чумы, а затем в кратчайшие сроки советские люди возродили страну из пепла
и послевоенной разрухи. Именно поэтому сейчас мы выпустили настенный календарь «За
Родину со Сталиным» и ведем работу по сбору подписей за восстановление
памятника Сталину в Симферополе.
Кроме того, нами продолжается работа по увековечиванию памяти
партизан и подпольщиков Крыма. Уже разработан проект для изготовления и
установки стелы «Партизанам и подпольщикам Крыма». Инициатором проекта «Стела «Партизанам
и подпольщикам Крыма» является председатель Ассоциации содействия торговли
Крыма Сергей Макеев.
Предполагалось, что начало работы над проектом будет осуществлено
еще в 2019 году, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции, вопрос был отложен.
Сейчас работа возобновлена. Считаем этот проект очень важным и необходимым, особенно
в сегодняшнее время.
И взрослые и подрастающее поколение должны хранить память о
тех, кто самоотверженно боролся против фашизма в Крыму, не покорился захватчикам
и сделал все, чтобы освободить родную землю от коричневой чумы.
Также хочу отметить активную работу первичных партийных
организаций по работе с населением и напомнить, что в этом году объявлен
смотр-конкурс первичек. Из-за ситуации, о которой вам не нужно дополнительно
рассказывать, нам не согласовали установку палаток, а также проведение массовых
мероприятий. Поэтому мы продолжаем работать из рук в руки в местах концентрации
населения — на центральных улицах и рынках. Хочу отметить, что в этой связи прекрасно
зарекомендовала себя работа наших коммунистов возле проходных различных предприятий
и организаций, где мы ранее раздавали листовки с Трудовым кодексом.
Напомню, что пятым вопросом в бюллетень мы включили вопрос
об обеспечении студентов стипендией размером в МРОТ. В этой связи хорошо себя
показала работа с молодежью возле вузов и в общежитиях. Кроме того, сбор
подписей за референдум был проведен в рамках I Крымского патриотического регионального
форма собравшего почти 900 добровольцев и волонтеров со всего Крыма, помогающих
нашим бойцам, участвующим в СВО.
Хочу подчеркнуть, что абсолютное большинство крымских коммунистов
разделяют и поддерживают своевременность и актуальность проводимого Народного
референдума КПРФ. Более того, положительно отмечают заблаговременный старт
подготовки к выборам в Госдуму. Работа продолжается. КПРФ — работать для людей!