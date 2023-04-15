С юбилеем!

Уважаемый Анатолий Егорович!
От имени Крымского рескома, Симферопольского горкома КПРФ и общественной организации «Союза Советских офицеров Крыма» сердечно поздравляем Вас со знаменательным юбилеем – 90-летием со дня рождения!
Эту
прекрасную знаковую дату Вы встречаете состоявшеюся личностью, настоящим
гражданином, пламенным Борцом за высшие идеалы социальной справедливости,
имеющим за плечами богатый жизненный опыт становления, роста и самосовершенства. Ваш жизненный путь
– это образец для подражания.
Родились
15 апреля 1933 года в селе Березовском Шарыповского района Красноярского края.
В 1949 году окончил 7 классов Березовской средней школы. В 1953 году окончил
Енисейское педагогическое училище. С 1953 г. по 1954 г. работал преподавателем
математики в Ершовской семилетней школе. С 1954 года по 1956 год проходил
срочную военную службу в войсках ПВО. С 1956 г. по 1957 г. работал
преподавателем математики и физкультуры в Ершовской семилетней школе. С 1957 г.
по 1958 г. работал инспектором РАЙОНО г.Называевска Омской обл. и был
секретарем РК ВЛКСМ.С 1959 г. по 1966 г. работал директором школы в селе искра
Называевского р-на Омской обл. С 1967 по 1969 гг. работал директором
восьмилетней школы №3 г.Усть-Кута Иркутской обл. В 1968 г. окончил Омский
педагогический институт. С 1973 г. по 1975 г. работал директором СПТУ №4
Назарово Иркутской обл. С 1986г. по 1994 г. работал преподавателем начальной
военной подготовки в Назаровском строительном техникуме. С 2004 года на пенсии.
За период работы в школах и строительном техникуме ученики и студенты стали
занимать призовые места на военно-полевых сборах, зарницах и соревнованиях. Среди преподавателей
военного дела был избран методистом организации военно-патриотического
воспитания в учебных заведениях города и
района. После чего был поставлен
методистом преподавателей военного дела
Западной Сибири. В 2011 г. при поддержке КПРФ, администрации г. Назарово,
молодежного центра «Бригантина», Совета ветеранов, общества «Дети войны» на
Мамаевом кургане в честь подвига сибиряков в Сталинграде организовал посадку
саженцев кедра. С 1958 г. член КПРФ. В
2014 г. принимал активное участие в исторических событиях «Крымской Весны».
Активный участник по защите Крыма от национал-фашистских элементов, выполнял
задачу по защите избирательного участка во время проведения референдума по
вопросу присоединения Крыма к РФ. Считается одним из лучших по проведению
героико-воспитательной работы: «Уроков мужества», «Памяти» среди подрастающего
поколения в учебных учреждениях г.Симферополя. Неоднократно награждался
Почетными грамотами, именными часами от Государственного Совета Республики Крым
в составе общественной организации «Союза Советских офицеров» с 2014 г.
Награжден рядом медалей: «За заслуги общественной работе КПРФ» и
«Международного Союза Советских офицеров», имеет почетное воинское звание –
полковник.
Вот таким замечательным человеком, настоящим
коммунистом, Борцом, надежным партийным другом и товарищем мы Вас знаем, ценим
и уважаем!
Так
примите же, дорогой Анатолий Егорович, искренние пожелания крепкого здоровья,
человеческого счастья Вам и Вашей семье, неиссякаемого оптимизма, благополучия,
мира и добра!
С
уважением, Крымский реском, Симферопольский горком КПРФ, руководство
ООССОК
15
апреля 2023 г.