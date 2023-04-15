Поиск по газете

суббота, 15 апреля 2023 г.

С юбилеем!

 Уважаемый Анатолий Егорович!

От имени Крымского рескома, Симферопольского горкома КПРФ и общественной организации «Союза Советских офицеров Крыма» сердечно поздравляем Вас со знаменательным юбилеем – 90-летием со дня рождения!

Эту прекрасную знаковую дату Вы встречаете состоявшеюся личностью, настоящим гражданином, пламенным Борцом за высшие идеалы социальной справедливости, имеющим за плечами богатый жизненный опыт становления,  роста и самосовершенства. Ваш жизненный путь – это образец для подражания.

Родились 15 апреля 1933 года в селе Березовском Шарыповского района Красноярского края. В 1949 году окончил 7 классов Березовской средней школы. В 1953 году окончил Енисейское педагогическое училище. С 1953 г. по 1954 г. работал преподавателем математики в Ершовской семилетней школе. С 1954 года по 1956 год проходил срочную военную службу в войсках ПВО. С 1956 г. по 1957 г. работал преподавателем математики и физкультуры в Ершовской семилетней школе. С 1957 г. по 1958 г. работал инспектором РАЙОНО г.Называевска Омской обл. и был секретарем РК ВЛКСМ.С 1959 г. по 1966 г. работал директором школы в селе искра Называевского р-на Омской обл. С 1967 по 1969 гг. работал директором восьмилетней школы №3 г.Усть-Кута Иркутской обл. В 1968 г. окончил Омский педагогический институт. С 1973 г. по 1975 г. работал директором СПТУ №4 Назарово Иркутской обл. С 1986г. по 1994 г. работал преподавателем начальной военной подготовки в Назаровском строительном техникуме. С 2004 года на пенсии. За период работы в школах и строительном техникуме ученики и студенты стали занимать призовые места на военно-полевых сборах, зарницах  и соревнованиях. Среди преподавателей военного дела был избран методистом организации военно-патриотического воспитания в учебных заведениях города  и района.  После чего был поставлен методистом   преподавателей военного дела Западной Сибири. В 2011 г. при поддержке КПРФ, администрации г. Назарово, молодежного центра «Бригантина», Совета ветеранов, общества «Дети войны» на Мамаевом кургане в честь подвига сибиряков в Сталинграде организовал посадку саженцев кедра.  С 1958 г. член КПРФ. В 2014 г. принимал активное участие в исторических событиях «Крымской Весны». Активный участник по защите Крыма от национал-фашистских элементов, выполнял задачу по защите избирательного участка во время проведения референдума по вопросу присоединения Крыма к РФ. Считается одним из лучших по проведению героико-воспитательной работы: «Уроков мужества», «Памяти» среди подрастающего поколения в учебных учреждениях г.Симферополя. Неоднократно награждался Почетными грамотами, именными часами от Государственного Совета Республики Крым в составе общественной организации «Союза Советских офицеров» с 2014 г. Награжден рядом медалей: «За заслуги общественной работе КПРФ» и «Международного Союза Советских офицеров», имеет почетное воинское звание – полковник.  

 Вот таким замечательным человеком, настоящим коммунистом, Борцом, надежным партийным другом и товарищем мы Вас знаем, ценим и уважаем!

Так примите же, дорогой Анатолий Егорович, искренние пожелания крепкого здоровья, человеческого счастья Вам и Вашей семье, неиссякаемого оптимизма, благополучия, мира и добра!

С уважением, Крымский реском, Симферопольский горком КПРФ, руководство ООССОК 

15 апреля 2023 г.                               