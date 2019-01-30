Коммунисты чтут память Ленина

21 января в городах и районах Республики Крым прошли траурные мероприятия с участием коммунистов, комсомольцев и сторонников партии в память о 95-й годовщине смерти вождя мирового пролетариата, основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина.
В крымской столице представители Крымского республиканского отделения КПРФ, Симферопольского городского отделения партии, ветераны Великой Отечественной войны, труда и партии, комсомольцы и простые горожане почтили память В.И. Ленина на одноименной центральной площади Симферополя, возложив цветы к главному монументу города.
К сожалению, несмотря не неоднократные попытки первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко добиться разрешения от городских властей на проведение в этот день на площади митинга-реквиема, коммунистам и их сторонникам запретили проводить памятные мероприятия и приносить партийную символику, аргументировав принятое решение нелепыми отговорками.
Отрадно, что в других городах и районах Крыма коммунисты беспрепятственно со стороны местных властей организовали и провели масштабные памятные мероприятия.
Так, например, Ленинский район, где имя Вождя мирового пролетариата носит не только район, но и районный центр — поселок Ленино, село Ленинское, а в советское время еще и два колхоза были названы в честь великого советского и политического деятеля — колхозы имени Ленина и Завет Ильича. Жители района гордятся этим и с большим уважением и трепетом относятся к ленинскому наследию. Во многих селах, где установлены памятники В. И. Ленину, прошли многочисленные церемонии возложения цветов.
В Феодосии коммунисты, ветераны и жители города возложили цветы к подножию памятника основателю Советского государства, а член бюро Крымского рескома КПРФ, депутат Феодосийского городского совета Владимир Карпович Осауленко в своем выступлении перед присутствующими отметил неоценимую роль Владимира Ильича Ленина, целеустремленность которого имела решающее значение для победы трудового народа.
«Максим Горький писал, что «даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность», — подчеркнул Владимир Осауленко.
Многие из собравшихся на мероприятии отметили значимость ленинских идей и в нынешнее время.
В Красноперекопске коммунисты города и района почтили память В. И. Ленина минутой молчания и возложили цветы к его памятнику. В своих выступлениях партийцы отметили, что начатое Лениным дело в 1917 году по-прежнему живет в сердцах и делах сегодняшних коммунистов. Опираясь на его заветы, коммунисты будут крепить силы для победы социализма в XXI веке.
В 95-ю годовщину смерти гениального политика и талантливейшего государственника Керченское городское отделение КПРФ и Комитет ветеранов Великой Отечественной войны и воинской службы собрались возле памятника В. И. Ленину на одноименной площади города.
Перед присутствующими выступили секретари горкома Иван Николаевич Желтенко и Сергей Федорович Елисеев, а также член КПРФ Дмитрий Иванович Кармен. После минуты молчания участники мероприятия возложили цветы к памятнику Вождю мирового пролетариата.
В городе Саки местные коммунисты почтили светлую память Владимира Ильича Ленина, возложив к его памятникам на Центральной городской площади и в городском парке красные гвоздики. В своей речи перед партийцами первый секретарь городского отделения КПРФ Сергей Александрович Слонов напомнил о выдающейся роли Ленина в истории страны.
Коммунисты города Алушты провели митинг-реквием у памятника В. И. Ленину на территории школы № 2, на котором собравшиеся отметили, что главная задача партии на сегодняшнем этапе – вести разъяснительную работу в массах, прежде всего среди молодежи, используя интернет-ресурсы. На митинге прозвучали отрывки из поэмы В. В. Маяковского «В.И. Ленин».
В городе Судаке и Черноморском, Советском и Красногвардейском районах с участием коммунистов также прошли памятные мероприятия по случаю 95-й годовщины со дня смерти Вождя мирового пролетариата и основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина.
По материалам сайта http://kprfkro.ru