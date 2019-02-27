Крым бережно хранит память о Крупской

Анатолий Васильевич Луначарский так писал о Надежде Константиновне Крупской: «Она известна была нам как выдающийся революционер, вдумчивый марксист и как педагог. Стоя рядом с Владимиром Ильичем, Надежда Константиновна в течение долгих и долгих лет несла на вид скромную, в самом же деле чрезвычайно существенную и во многом влиявшую на ход роста нашей партии роль, так сказать, главного секретаря, корреспондента и делопроизводителя во всей гигантской работе, которую вел Ленин в процессе строительства нашей партии.
Мы с надеждой обращали взоры на Надежду Константиновну, потому что она действительно имела что сказать в этой области, в то время как другим приходилось еще гадать, искать пути, учиться у жизни.
Если даже брать только теоретическую работу Надежды Константиновны, только бесчисленные ее статьи, доклады и речи, то мы найдём там необыкновенно многообразный арсенал коммунистического народного просвещения как школьного, так и внешкольного.
Особенностью работы Надежды Константиновны являлась живая связь, которая давно уже установилась между нею, учительством, избачами и библиотекарями, а через их головы и непосредственно с населением. Никто в Наркомпросе не имел такой живой связи с массами, ни к кому так охотно не обращалися для личного свидания или с письмами.
Эта прочная связь с населением, замечательная чуткость к новым явлениям жизни, большая изобретательность, приводящая к тому, что Надежда Константиновна чаще других ставила перед Наркомпросом новые задачи или освещала их с новой стороны, — все это делало Надежду Константиновну незаменимой величиной в Наркомпросе».
За выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством имя Н. К. Крупской увековечено в многочисленных памятниках, мемориальных досках. Ее имя носит высшие учебные заведения, библиотеки, санатории, улицы городов и поселков.
Один из памятников Н. К. Крупской был торжественно открыт 1 июня 1976 года, в Международный день защиты детей, на площади «Сретенские ворота» в Москве. Это место для установки было выбрано не случайно: неподалеку, на Чистопрудном бульваре, стоит дом, в котором с 1921 по 1925 годы размещался Народный комиссариат просвещения, где на посту заместителя наркома Крупская вела работу по созданию советской системы народного образования.
В Крыму также чтят память о Надежде Константиновне. Она трижды приезжала в Крым: весной 1925, в 1931 и 1932 годах. В свой третий и последний приезд она жила в Гурзуфе, в Доме отдыха ЦИК СССР для ветеранов революционного движения. В 1936 году здание Дома отдыха ЦИК СССР Советское правительство передало «Артеку». Во время Великой Отечественной войны фашисты полностью разрушили его. Восстановленное в 1961 году здание сохраняет свой изначальный внешний вид. Ныне это дворец Суук-Су в «Артеке». На фасаде его — мемориальная доска в честь пребывания здесь Надежды Константиновны Крупской, которая была открыта 25 февраля 1964 года. Автором является Александр Александрович Емельянцев. Доска установлена справа от центрального входа во дворец и изготовлена из белого мрамора. Буквы надписи покрыты бронзовой краской. На доске высечена надпись: «Здесь, в Доме отдыха ЦИК СССР, в 1932 г. отдыхала Надежда Константиновна Крупская».
Памятник Крупской у дворца Суук-Су был открыт 29 октября 1985 года в день 67-й годовщины рождения комсомола. Авторами являются Анатолий Трофимович Полянский и Александр Александрович Емельянцев.
Скульптура изображает Крупскую в период ее сибирской ссылки. Взгляд Надежды Константиновны устремлен на входящих во дворец. Памятник изготовлен из белого мрамора. Прямоугольный постамент тоже из белого мрамора. На лицевой стороне постамента высечена надпись: Крупская Надежда Константиновна.
Из Гурзуфа Н. К. Крупская совершила несколько поездок по побережью, побывала в санатории им. А. А. Боброва в Алупке. Дети горячо приветствовали Надежду Константиновну, пели песни, читали стихи. Н. К. Крупская рассказала им о детских и юношеских годах В. И. Ленина, пожелала хорошо учиться, выздоравливать, расти достойными ленинцами.
Ныне корпус, где состоялась эта встреча, носит имя Н. К. Крупской.
Соб. инф.