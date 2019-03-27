Плачевные итоги правления «единороссов»

Жители Республики Крым, да и вся страна Россия отметили юбилей: пятую годовщину возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Что же произошло значительно запоминающегося в городе Феодосии за эти пять лет?
Во-вторых, 15 февраля 2019 года вступил в должность главы администрации города пятый глава за этот период, а накануне в январе 2019 года был избран городским советом третий за пятилетие председатель Феодосийского городского совета.
Все предыдущие руководители города были или посажены в тюрьму, или уволены по требованию жителей Феодосии руководством Крыма за неэффективное и неприлежное исполнение ими своих обязанностей. Контрольно-счетной палатой Феодосии были выявлены системные нарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг. Ею были установлены грубые нарушения при проведении расходов на оплату труда и непосредственно при проведении ремонтных работ.
Секретарь Феодосийского местного отделения партии «Единая Россия» не ожидала такого количества нарушений и согласилась с выводами председателя Контрольно-счетной палаты, который в свою очередь сослался на переходный период. Таким образом, налицо отсутствие контроля со стороны надзирающих органов, а с другой — явное злоупотребление полномочиями. Это и привело к многочисленным отставкам чиновников разного уровня.
Частая смена руководителей города была в первую очередь связана с большим потоком жалоб от жителей города в адрес президента страны о произволе, злоупотреблении и беспределе феодосийской власти.
Городское руководство партии власти «Единая Россия» на факты возмущения жителей не реагировало, оно не желало слушать и слышать людей. Эта болезнь присуща партии «Единая Россия» во всех регионах Крыма.
Акты произвола партии власти просто «жгут» народ. У людей уже возникла изжога от бесконечной несправедливости и отстраненности от «нерва общества».
Власть перестала реагировать на факты общественного возмущения – мол, пошумят и успокоятся. С точки зрения временщиков, это — верный подход, так и будет. Но государственным мышлением тут и не пахнет.
Владимир ОСАУЛЕНКО,
член бюро Крымского рескома КПРФ,
депутат Феодосийского городского совета