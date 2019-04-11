Комсомол действует

Крымский комсомол живет интересной и насыщенной жизнью. Прошедшая и наступившая недели были отмечены событиями, связанными с 75-й годовщиной освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также с пропагандой здорового образа жизни среди молодежи.
КОМСОМОЛЬЦЫ АРМЯНСКА И КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛИ ПОЕЗД ПОБЕДЫ
8 апреля — священный день в истории Крыма. Ровно 75 лет назад советские войска перешли в наступление на Перекопе и Сиваше. За один день удалось отбить у врага Армянск. И сегодня, спустя 75 лет, город чествует своих освободителей и склоняет головы перед павшими на полях сражений.
Комсомольцы города Армянска приняли активное участие в общегородском мероприятии. Часть ребят участвовала в творческих номерах, а другие активно поддерживали друзей.
А 9 апреля поезд Победы встретили комсомольцы Красногвардейского района совместно с местными жителями.
ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ В СИМФЕРОПОЛЕ
При поддержке Управления молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя комсомольцы провели урок «Знамя нашей Победы» в средней общеобразовательной школе №8. Школьникам не только рассказали о том, что именно изображено на знамени, но и о пионерах-героях, внесших вклад в общую победу над немецко-фашистскими захватчиками.
Ребята также поделились историями своих дедушек и бабушек, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В завершение мероприятия комсомольцы вместе со школьниками нарисовали Знамя Победы и оставили в подарок для школы. Акция будет продолжаться.
ПОМНИТЬ О ВЕТЕРАНАХ
Комсомольцы Симферополя поздравили ветерана Великой Отечественной войны Софию Ивановну Шкатулу с 75-летием освобождения Крыма.
Комсомольцы были рады видеть ее в добром здравии. Она рассказала о своей грядущей праздничной дате — в этом году ей исполняется 93 года, а также о своих планах и сбывшихся мечтах. Комсомольцы продолжат эту традицию, ведь чтить наших ветеранов и не забывать о них — наш долг.
НАМ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СПОРТ ПОЛЕЗНЕЙ
Комсомольцы Сакского района отметили Всемирный день здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года. Здоровье — это та ценность, которой человека наделила природа. Именно от него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и возможность просто радоваться жизни.
Опираясь на ценность здоровья для молодежи, 6 апреля комсомольцы села Наташино приняли участие в организации и проведении спортивного праздника «Нам от болезней спорт полезней». Праздник открыла заведующая местным клубом Т. В. Состравчук, которая рассказала об истории праздника. Спортивную часть праздника организовал секретарь Сакского районного отделения ЛКСМ РФ Владимир Введенский, который провел разминку и эстафеты. Интеллектуальные конкурсы и викторину на спортивную тематику провела заведующая Наташинской сельской библиотекой Н. В. Введенская.
В рамках мероприятия прошли соревнования между командами «Красные» и «Метеор». Все участники были награждены грамотами. После награждения ребята поиграли в футбол и настольный теннис.
Пресс-служба
Крымского рескома
ЛКСМ РФ