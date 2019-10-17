Крымские таланты — в числе призеров!

Завершилось шествие по стране Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», который в этом году стал для Крыма 5-м, юбилейным.
По итогам финала конкурса крымчане также вошли в число победителей, а именно: образцовый ансамбль народного танца «Джерельце» (с. Родниково Симферопольского района) — второе место в номинации «Хореография», шоу-группа «Фантазеры» (г. Симферополь) — третье место в номинации «Вокал» и Валентина Керимова (с. Николаевка Симферопольского района) — третье место в номинации «Художественное чтение».
Кроме этого, наши участники в номинации «Авторское стихотворение» Георгий Купрашвили и Глеб Чеберяк были отмечены специальными призами жюри, а победители прошлогоднего финала конкурса Валерия Холоденко и Денис Кучер стали специальными гостями фестиваля, которым было доверено презентовать новую песню «Два капитана».
По традиции, все финальные мероприятия прошли в доброй и дружеской атмосфере. Почетными гостями фестиваля были Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов и заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Вячеславович Афонин. Жюри фестиваля традиционно возглавила заслуженная артистка РСФСР, диктор советского и российского телевидения Татьяна Александровна Судец.
По традиции, все финальные мероприятия прошли в доброй и дружеской атмосфере. Почетными гостями фестиваля были Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов и заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Вячеславович Афонин. Жюри фестиваля традиционно возглавила заслуженная артистка РСФСР, диктор советского и российского телевидения Татьяна Александровна Судец.
Все конкурсанты разъехались по своим регионам, переполненные положительными эмоциями от гостеприимства, с которым их встретил оргкомитет конкурса под руководством Надежды Дмитриевны Воронцовой.
Александр
Чернышев,
региональный куратор конкурса «Земля
талантов» в РК