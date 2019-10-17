Сергей БОГАТЫРЕНКО: «Мы, депутаты-коммунисты, работаем для людей!»

Интервью с первым секретарем Крымского рескома КПРФ, председателем Комитета Государственного Совета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов Сергеем Васильевичем Богатыренко.
— Прежде всего я хочу поблагодарить крымчан за поддержку команды КПРФ. Благодаря этой поддержке в Государственном Совете Республики Крым сформирована депутатская фракция из пяти человек, а также избраны более ста депутатов от КПРФ муниципальных образований. Конечно, я считаю, что доверие к коммунистам растет. И мы четко понимаем, что нам предстоит большая и ответственная работа в Госсовете.
На выборах мы получили 8,22 процента. Можно смело заявить, что порядка 6 процентов (а это 4 депутатских мандата) у нас украли так называемые партии-обманки, появляющиеся только в период предвыборной кампании, типа «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость», которых власть выставила против КПРФ.
— В Госсовете Республики Крым сформирована фракция КПРФ, и Вас избрали ее руководителем. Какие будут первоочередные шаги фракции КПРФ в Госсовете?
— Работа нашей фракции будет максимально направлена в социальное русло. Итогом избирательной кампании стало огромное множество наказов и пожеланий крымчан. Ежедневно на встречах с людьми мы воочию видели то множество вопросов и проблем, с которыми им приходится постоянно сталкиваться. Исходя из этого, работа фракции будет сконцентрирована на работе с избирателями. На выборы мы шли с программой «Работать для людей!», и мы не намерены ни на шаг не отступать от своих предвыборных обещаний. Фракция депутатов-коммунистов в Государственном Совете будет работать для людей.
— В Госсовете РК второго созыва сформированы 16 комитетов. Расскажите, пожалуйста, в каких комитетах представлены депутаты от КПРФ и почему выбрали именно эти комитеты?
— Мы, депутаты-коммунисты, по нашей инициативе, вошли в самые важные, с нашей точки зрения, комитеты: по социальной политике и делам ветеранов; по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию; по культуре и вопросам охраны культурного наследия; по аграрной политике и развитию сельских территорий; по имущественным и земельным отношениям; по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу; по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства; по туризму, курортам и спорту; по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике; по государственному строительству и местному самоуправлению. Во всех этих органах будут работать наши товарищи и активно принимать участие в разработке проектов законов и постановлений. Мы постарались максимально эффективно расставить свои кадры, и из 16 комитетов участвуем в работе 10.
— Вы возглавили комитет по социальной политике и делам ветеранов. Каковы будут перспективы работы возглавляемого Вами комитета?
— Говоря о перспективах работы комитета по социальной политике и делам ветеранов, нельзя не отметить, что социальная сфера является самым широким направлением, которое включает в себя и образование, и медицину, и строительство, затрагивает вопросы занятости людей и создание дополнительных рабочих мест, и многое другое. Перед нами стоит важная задача мониторинга и контроля за исполнением федеральных и региональных законов, в том числе принятых парламентариями в прошлом созыве. Главная цель нашей работы как законодателей – это добиться того, чтобы помощь доходила адресно до каждого человека, который в ней нуждается и имеет на нее законное право.
— Кроме пяти избранных депутатов Госсовета от КПРФ, на выборах в местные органы власти избраны еще 103 депутата. Как известно, КПРФ шла на выборы в Крыму с программой «Работать для людей!». Как будет организовано взаимодействие депутатов Госсовета и депутатов муниципальных образований?
— В ближайшее время мы проведем собрание депутатов всех уровней, проведем учебу с депутатами, которые избрались впервые, и создадим структуру, благодаря которой каждый депутат сможет исполнять свои обязанности с максимальной отдачей и эффективностью для избирателей. Основная задача депутатского корпуса КПРФ — стать связующим звеном между простым жителем Крыма и властью. Сегодня, несмотря на развитие федеральных проектов, крымчане нуждаются в помощи и решении своих проблем. Местные чиновники не всегда хотят слышать людей, но депутаты-коммунисты помогут донести до чиновников проблемы крымчан и решить их. Еще раз повторюсь, что мы, депутаты-коммунисты, работаем для людей.
Беседовала
Наталья РОСТОВА