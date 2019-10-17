Об образовании, патриотизме, отопительном сезоне и разгильдяйстве

10 октября состоялось очередное заседание Комитета Госсовета РК по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию. В работе заседания комитета приняли участие депутаты от КПРФ В. В. Лавров и И. Г. Донченко.
Депутат Валерий Лавров также задал вопрос докладчику: «Сколько объектов образования было внесено в прошедшей пятилетке по программе ФЦП и сколько из них было заморожено по той или иной причине?» Получен следующий ответ, что по программе ФЦП проходило 54 объекта образования, и из них 12 объектов до сих пор не сданы. Валерий Васильевич Лавров предложил членам комитета более детально изучить этот вопрос.
О подготовке к отопительному сезону в образовательных организациях с информациями выступили министр образования, науки и молодежи Республики Крым Н. Г. Гончарова, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Э. А. Аблаев и председатель Комитета Госсовета Республики Крым по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству А. П. Гусев. Депутаты поручили соответствующим министерствам и ведомствам выполнить график ремонтных работ в соответствующие сроки и взяли этот вопрос под свой контроль.
А вот с третьим вопросом «О состоянии дел в сфере патриотического воспитания в Республике Крым», с которым выступил директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию» А. Н. Шпарев произошел конфуз. После своей речи докладчик так и не смог ответить ни на один вопрос членов комитета. Было принято решение перенести слушание данного вопроса на следующее заседание.
Дискуссия развернулась по проекту ФЗ №581650-7 «О внесении изменений в статью 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Проектом федерального закона предлагается внести изменения в часть 9 статьи 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым педагогические работники образовательных организаций, участвующие по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в рабочее время и освобожденные от основной работы на период проведения указанной государственной итоговой аттестации, заключают срочный трудовой договор с органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. Закон предполагает вне зависимости от конкретной выполняемой трудовой функции при проведении государственной итоговой аттестации указанным педагогическим работникам выплачивать заработанную плату в размере не менее двойной стоимости часа работы педагогического работника на основной работе за каждый час работы при проведении государственной итоговой аттестации. Данный проект закона был внесен депутатом Госдумы от «Справедливой России» и поддержан фракцией КПРФ.
В проекте решения Комитета Госсовета РК по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию предполагалось не поддерживать данный проект федерального закона. Депутат Валерий Васильевич Лавров категорически выступил против предложенного проекта решения и предложил одобрить концепцию проекта федерального закона. Его поддержал депутат от КПРФ Илья Григорьевич Донченко и другие депутаты.
В разном депутат Валерий Лавров проинформировал членов комитета о том, что в Желябовской общеобразовательной школе Нижнегорского района по халатности заказчика сорвано проведение работ по капитальному ремонту пищеблока, что говорит о недопустимом разгильдяйстве. Решением комитета была создана депутатская комиссия, которая с выездом на место займется изучением данного вопроса. В комиссию вошли: В. В. Лавров, А. П. Гусев и М. И. Безнос.
P.S. 16 октября созданная депутатская комиссия выехала в Нижнегорский район и побывала в Желябовской общеобразовательной школе, где тщательно изучила вопрос и дала поручения по ускорению сдачи объекта в эксплуатацию.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ