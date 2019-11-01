Спортивно-оздоровительному комплексу быть!

В Октябрьском Красногвардейского района может появиться новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом рассказал депутат крымского парламента Илья Донченко в ходе проведения Дня Государственного Совета Республики Крым в этом регионе.
По его словам, спортивные секции, в частности единоборства, сейчас проходят в местном Доме культуры. «Для таких видов спорта конечно требуется теплый оборудованный спортивный зал, — подчеркнул Илья Донченко. — Руководство сельского поселения также поддерживает эту идею. Оно обратилось в Государственный Совет с просьбой оказать содействие по выделению средств на создание такого спортивного комплекса, выразив готовность также найти деньги в своих бюджетах в рамках софинансирования. Кроме того, у них есть подготовленный земельный участок для нового объекта», — резюмировал Илья Донченко.
Депутат обратил внимание, что Октябрьскому дому культуры требуется ремонт сцены.
Говоря о состоянии одной из школ в поселке, депутат заметил, что на территории учебного заведения расположена спортивная площадка, которой требуется реконструкция, ее не ремонтировали с 2013 года. «Фасад школы нуждается в ремонте, необходимо провести работу по установке ограждения учебного заведения», — уверен он.
Хорошие впечатления у депутата оставил местный центр социальной помощи.
В ГОСТЯХ У ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА РУЧЬИ
В селе Ручьи Раздольненского района депутат Илья Григорьевич Донченко провел прием граждан.
Во время встречи жители села поднимали вопросы приобретения гражданства РФ, получения вида на жительство, социальной помощи многодетным семьям, а также вопросы, связанные с оформлением наследства. По всем затрагиваемым вопросам депутатом были составлены обращения.
На приеме присутствовали председатель Ручьевского сельского поселения Александр Васильевич Ушаков и депутат Раздольненского районного совета Лилия Владимировна Курдыбайло, благодаря которым некоторые вопросы удалось решить непосредственно во время приема граждан.
Председатель Ручьевского сельского совета озвучил очень важный вопрос для данного сельского поселения о спасении реки Самарчик. По его словам, река в настоящее время сильно обмельчала и требует «скорой помощи» со стороны соответствующих служб.
Депутат Лилия Владимировна Курдыбайло обратилась с просьбой оказать помощь в решении вопроса уборки строительного мусора от разрушенного недавно общежития, которое находится в самом центре села Раздольного.
Подводя итоги приема, депутат Илья Донченко заверил, что совместными усилиями все вопросы будут решены.
На приеме присутствовали председатель Ручьевского сельского поселения Александр Васильевич Ушаков и депутат Раздольненского районного совета Лилия Владимировна Курдыбайло, благодаря которым некоторые вопросы удалось решить непосредственно во время приема граждан.
Председатель Ручьевского сельского совета озвучил очень важный вопрос для данного сельского поселения о спасении реки Самарчик. По его словам, река в настоящее время сильно обмельчала и требует «скорой помощи» со стороны соответствующих служб.
Депутат Лилия Владимировна Курдыбайло обратилась с просьбой оказать помощь в решении вопроса уборки строительного мусора от разрушенного недавно общежития, которое находится в самом центре села Раздольного.
Подводя итоги приема, депутат Илья Донченко заверил, что совместными усилиями все вопросы будут решены.
Пресс-служба
Раздольненского районного отделения КПРФ