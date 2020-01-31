Геннадий Зюганов: «Россия не выживет без социализма и программы КПРФ»

24 января в Подмосковье открылся семинар-совещание руководителей комитетов и избирательных штабов региональных отделений КПРФ. Открыл партийный форум лидер народно-патриотических сил России, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Его выступление было посвящено теме «О текущей политической ситуации и задачах КПРФ». Публикуем тезисы выступления лидера коммунистов.
«Это не просто фильм. Это пророчество, которое было реализовано партией большевиков по гениальному плану строительства социализма и нового мира, предложенному В.И.Лениным. Этот грандиозный план реализовал И.В. Сталин с партией большевиков. И реализовал блестяще. Ничего похожего в истории человечества больше не было. Этот фильм воздействует и на разум, и на эмоции зрителей», - отметил Геннадий Андреевич.
«Фашисты русским людям вообще не отводили места на Земле. Эти слова фашистских главарей приведены в фильме. Ельцин и последующая политика продолжают фашистскую теорию уничтожения нашей державы, - подчеркнул лидер КПРФ. - Из 27 миллионов погибших в годы войны - около 20 миллионов русских. После того, как были преданы идеалы Ленина и Сталина на рубеже 90-х, протащили границы там, где их раньше никогда не было. Отрезали только русских от суверенного тела – 25 миллионов человек. В целом ряде регионов русские оказались гонимыми, а в Прибалтике – без гражданства. И сегодня эта русофобская, антисоветская линия беспощадно продолжается».
«В 90-м году в РСФСР русских было 120 миллионов человек. В следующем году в современной России русских останется меньше 100 миллионов. Таким образом, 20 миллионов – в годы войны, 25 миллионов – после ельцинского погрома, и 20 миллионов – за последнее время. Выморили рынком и разглагольствованием о демократии», - с горечью отметил лидер российских коммунистов.
«Но это касается не только русских, а каждого человека, живущего на наших огромных просторах. Но при этом мы должны помнить, что государствообразующий народ в нашей стране – это русские. Они под свои знамена, под свою культуру и свои победы собрали 190 народов и народностей, не порушив ни одной веры, не ликвидировав ни одного народа», - подчеркнул выступающий.
«Кстати, англосаксы, когда ворвались на американский континент, уничтожили около 2 миллионов индейцев. Охотились на них, снимали с них скальпы. И одновременно уничтожали коренных жителей Америки всеми возможными способами. Мы же создали многонациональную державу, которая имеет тысячелетнюю историю и которая сегодня мешает новым хозяевам планеты. Россия снова объявлена врагом номер один», - отметил лидер КПРФ.
«Россия не сможет выжить без социализма, без левого поворота, без той программы, которую предлагаем мы. Мне казалось, что Путин это понял еще с мюнхенской речи. Но финансово-экономическая политика продолжается, к сожалению, старая. Даже после того, как она обвалилась в прошлом году. Я с ним встречался только в декабре четыре раза. Обсуждали проблемы, одна встреча закончилась за полночь. На пальцах и на фактах объяснял, что продолжение и дальше этого курса с ростом 0,6 процента (последние 10 лет) означает катастрофу. При этом курсе в ближайшие 20 лет еще вымрет и погибнет 12 миллионов только русских людей», - рассказал Геннадий Андреевич.
«Русские области вымирают в 2-3 раза быстрее остальных. Вопросы демографии, экономики, темпов и новых технологий - это вопросы исторического выживания, - подчеркнул Г.А. Зюганов. - Я подготовил обстоятельный анализ на конец года. Он был опубликован в «Правде» и «Советской России». Разослали его всем главам, министрам и членам Совбеза. Чтобы они наконец-то поняли, что у них других вариантов сейчас нет. Что маятник истории отклонился влево, и этот маятник никто не остановит. Или ты будешь подчиняться законам, которые выработало человечество (самые гениальные умы человечества), или ты потерпишь самое сокрушительное поражение».
«Все это воздействовало, подействовало, - отметил лидер КПРФ. - Поэтому послание президента начиналось с демографии. Но еще не закончилось его послание, как стали срочно собирать правительство, чтобы выгнать его в отставку. Теперь возникает вопрос: что будет дальше?».
«На нашем семинаре мы должны не только подвести итоги 2019 года и определить программу. Но мы должны все сделать для того, чтобы это стало достоянием каждого человека», - подчеркнул Геннадий Андреевич.
«В чем мы себя должны укорить? Нам не хватило массовки для того, чтобы отбить атаки на КПРФ. Мы должны наращивать уличный протест, - считает Г.А. Зюганов. - Сегодня кроме КПРФ нет другой реальной оппозиционной политической силы, которая станет защищать трудящихся. И вокруг нашей партии возможно создать широкий фронт и блок государственно-патриотических сил. Мы сейчас с вами эту линию продолжаем. Но ее надо максимально обострить в пользу защиты интересов граждан, которые недовольны проводимым властью курсом».
«В стране сейчас почти не осталось довольных такой жизнью граждан. Это был главный аргумент на встрече с руководством, в том числе, и на встрече с президентом. Хотя денег у правительства столько, сколько никогда не было. Они сидят на горе денег. Но они не хотят питать страну и поддерживать экономику. И эта проблема для нас является ключевой», - подчеркнул докладчик.
«В прошлом году была спортивная победа нашей футбольной команды. Спорт сегодня - это главная наша реклама. Когда играют 100 наших команд, то для молодежи – это лучший показатель», - отметил Геннадий Андреевич.
«Главный вывод из прошлого года в том, что кризис продолжает углубляться. Одним из катализаторов является обновление правительства. Мишустина я знаю 25 лет. С точки зрения головы, опыта и энергетики - это грамотный руководитель. Он фактически создал с нуля одну из самых эффективных налоговых служб. Но одно дело собирать налоги, и совсем другое дело - строить и создавать базу», - полагает лидер КПРФ.
«Наш опыт народных предприятий - как основы для возрождения социалистической экономики - полностью перекликается со сталинской модернизацией. Но на новой технологической основе и в новое время», - отметил далее Г.А. Зюганов.
«Мы предложили свою программу, президент выполнил наше требование отправить правительство в отставку. Посмотрим, что новое правительство будет делать дальше. Поэтому мы при голосовании воздержались», - рассказал Геннадий Андреевич.
«Конституционные поправки мы вносили давно. Я много раз говорил, что исполнительная власть вне контроля народа либо проворуется, либо с ума сойдет, либо сопьется. Это хорошо известно с древнего Рима, - иронично заметил лидер КПРФ. - Косметические поправки в Конституцию они сделают, но ничего, по сути, не меняется. Но сказать «нет» тому, что законы России выше международных, мы не можем. Сказать «нет», что надо индексировать пенсии, мы тоже не можем. Сказать «нет» тому, что государственный деятель не может иметь иностранный паспорт, мы тоже не можем. Поэтому мы вчера, скрепя сердце, но проголосовали. Но при этом сформулировали свой подход. И он был изложен на нашем сайте».
«Вообще, на нашем сайте много интересных материалов. Я теперь завел такой порядок: спать не ложусь, пока не просмотрю и не прослушаю все! Владимир Иванович Кашин каждое свое выступление иллюстрирует таблицами. И они убойно показывают результат. А против фактов они ничего не могут сказать. Поэтому нам надо усилить эту часть нашей работы», - подчеркнул Г.А. Зюганов.
«Мы проведем в этом году большой международный форум, посвященный 150-летию со дня рождения В.И.Ленина. К этой дате мы должны все памятники Ленину по всей стране привести в порядок», - поставил задачу лидер КПРФ.
«Мы должны быть максимально готовы к развитию любых событий. Все зависит от качества наших кадров, от понимания проблем и от высокой степени организованности и дисциплины. Личная ответственная дисциплина сейчас приобретает особый характер. Без партийной дисциплины партии не существует. Поэтому некоторым товарищам надо подтянуться. И в плане политической дисциплины, и в плане личной ответственности», - считает лидер российских коммунистов.
«Если мы не будем готовы, то на улице вожди найдутся сразу. Я их видел и в Армении, и в Азербайджане, и в Ферганской долине. И сейчас нам их насовали вот столько! Поэтому или мы, или никто. Другой политической силы, способной консолидировать общество, собрать его воедино, решить эти проблемы, мирно и демократично вытащить страну из тяжелейшего кризиса, в нашей стране нет», - отметил Г.А. Зюганов.
Пресс-служба ЦК КПРФ