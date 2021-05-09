9 Мая — великий день, а не просто праздник

День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великой победе над фашистами.
В прошлом веке
Впервые День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по всем громкоговорителям страны был торжественно зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая Днем Победы и присвоении ему статуса выходного дня.
В этот вечер в Москве был дан Салют Победы — тысячи зенитных орудий выпустили 30 победных залпов. Улицы городов в день окончания войны были переполнены ликующими людьми. Они веселились, пели песни, обнимались, целовались и плакали от счастья и от боли за тех, кто не дожил до этого долгожданного события.
Первый День Победы прошел без военного парада. Впервые это торжественное шествие состоялось на Красной площади только 24 июня. К нему готовились тщательно и долго — на протяжении полутора месяцев. На следующий год парад стал неотъемлемым атрибутом торжества.
Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь на протяжении трех лет. Начиная с 1948 года в разрушенной фашистскими войсками стране власти посчитали нужным поставить на первое место восстановление городов, заводов, дорог, учебных заведений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета немалые средства для пышного празднования важнейшего исторического события и предоставлять дополнительный выходной день рабочим отказались.
Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году, в двадцатилетний юбилей Великой Победы, в календаре СССР день 9 Мая снова окрасился в красный цвет. Этот важный памятный день был объявлен выходным. Во всех городах-героях возобновились военные парады и салюты. Особым почетом и уважением в праздник пользовались ветераны — те, кто ковал победу на поле боя и в тылу врага. Участников войны приглашали в школы, в высшие учебные заведения, с ними организовывали встречи на производствах и душевно поздравляли на улицах словами, цветами и радушными объятиями.
В современной России
В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день граждане всех возрастов без принуждения нескончаемым потоком направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. На площадях и концертных площадках проходят выступления известных и самодеятельных артистов, массовые гулянья длятся с утра и до поздней ночи.
По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам небо загорается от праздничного салюта и современных фейерверков. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская ленточка — символ героизма, мужества и отваги. Хотя правильное название этого атрибута доблести советских воинов – гвардейская лента – именно так она называлась во время Великой Отечественной войны.