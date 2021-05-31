Не пользуешься, но плати!

Одним из частых вопросов, которые задают граждане юристам КПРФ на бесплатных консультационных приемах, является правомерность взимания платы за отопление подъездов.
Итак, на каких основаниях ГУП РК «Теплокоммунэнерго» взымает оплату на общие домовые нужды (на отопление подъездов) с собственников жилых и нежилых помещений, которые не подключены к централизованному отоплению и имеют индивидуальное отопление. Особенно возмущает эта ситуация жильцов тех подъездов, в которых батарей со времен СССР не было или даже проектом не предусмотрено.
Ответ ГУП РК «Теплокоммунэнерго» на данный вопрос собственников всегда один и тот же: данная норма была предусмотрена постановлением правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
Но все же, несмотря на политизированность судебной системы, Конституционный суд РФ признал данные поборы незаконными, о чем он твердо высказался в своем Постановлении от 27.04.2021 N 16-П и признал поборы не соответствующими конституции РФ, и обязал правительство внести изменения в законодательство.
Но радоваться пока рано. Во-первых, перерасчетов не будет. Во-вторых, не известно, когда будут внесены изменения в законодательство. В‑третьих, в связи с антинародной политикой правительства РФ, не известно, какими они будут. Боритесь за свои права, а мы поможем вам в этом.