Детей без билета не высаживать!

Если ребенка без билета высадят из общественного транспорта, то будет оштрафован водитель или контролер, допустивший, совершивший данное правонарушение. Закон вступил в силу с 1 мая.
Штраф за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, для водителя составит 5 тыс. руб, для кондукторов или контролеров — от 20 до 30 тыс. руб.
Данный закон принят для защиты прав, жизни и здоровья несовершеннолетних.
Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.
«Оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — считает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что «кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из‑за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность».