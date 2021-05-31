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понедельник, 31 мая 2021 г.

Детей без билета не высаживать!


Если ребенка без билета высадят из общественного транспорта, то будет оштрафован водитель или контролер, допустивший, совершивший данное правонарушение. Закон вступил в силу с 1 мая.

Штраф за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, для водителя составит 5 тыс. руб, для кондукторов или контролеров — от 20 до 30 тыс. руб.

Данный закон принят для защиты прав, жизни и здоровья несовершеннолетних.

Если ребенок едет в сопровождении взрослых, и они не платят за проезд, то должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

«Оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — считает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что «кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из‑за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность».