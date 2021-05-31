За правду и справедливость

— Оксана, скажите, как давно вы в партии и почему решили стать коммунистом?
— В партию я вступила 2016 году, потому что столкнулась с несправедливостью. Я как многодетная мама с ребенком-инвалидом неоднократно подавала документы на предоставление земельного участка, но мне постоянно присылали какие-то отписки, обещания, но дело не двигалось. Это началось еще в 2012 году. Я писала и в прокуратуру, и президенту, но результата не было. Борьба с непробиваемой стеной чиновничьего беспредела, отнимала много сил и времени, так что даже руки опускались — дети, проблемы, а еще учеба. Вот там я и встретила партийного товарища, который сказал: «Что ты борешься одна? Приходи к нам в партию, и мы будем тебе помогать бороться, вместе искать правду».
— Борьба за справедливость — это ваша главная цель?
— В том числе. Меня раздражает социальное неравенство, то, что наш город Евпаторию, по моему мнению, целенаправленно уничтожают и доводят до плачевного состояния. Я этот город знаю с самого детства. Вместе с родителями каждое лето я сюда приезжала на отдых. И когда закончила учебу, я решила, что хочу жить в Евпатории, я ее полюбила. Она мне очень дорога, поэтому я здесь вышла замуж, появились трое прекрасных детей. И я хочу, чтобы мои дети жили в Евпатории, прекрасной Евпатории.
— Какие, на ваш взгляд, проблемы у города сегодня?
— Основные проблемы, как и во всем Крыму, это экология, плачевное состояние коммуникаций, убитые дороги. Приморский город имеет и свои проблемы — застройка пляжей кафешками практически в урез воды, которые нарушают все мыслимые и немыслимые нормы. Недостаточное озеленение города, уничтожение парков. Набережная им. Терешковой несколько лет находится в разрушенном состоянии и закрыта заборами, конца этой стройки пока не предвидится. Евпатория — всероссийская детская здравница, но на здравницу, она сейчас не похожа.
— Что помогает вам в жизни?
— Семья, дети, все поддерживают и помогают. Все ради счастья наших детей. Дети знают, что если мама работает до ночи, то значит так оно и должно быть, на благо всех.
— Сколько времени вы отдаете работе?
— Мне кажется, что это круглосуточно. С 8 утра я уже на работе и до 6 вечера, если надо, в ночное время тоже — все по звонку. Выходных у меня нет, все время на связи, в онлайне в сети, по телефону всегда со мной можно связаться в любое время и обратиться с любым вопросом. Бывают даже такие люди, которые в полчетвертого утра звонят.
— У вас есть помощники?
— Есть. Помощники депутата Мария Белоцерковец, Галина Волкова, Замира Якубова, через которых можно передать обращение. Либо со мной можно связаться по телефону +7978 7145326. Обращайтесь, если нужна помощь.
— Вы проводите большую работу как депутат Евпаторийского горсовета для улучшения жизни в городе, выявлению недобросовестных чиновников и так далее. Расскажите о самых наболевших темах.
— Их много, но основные — это парки и пляжи. Я считаю, что отбирают у города парки. У нас, у людей, их два осталось — парк им. Фрунзе и парк им. Франко. Последний отдали инвестору, который не следил за парком, в следствии чего «неизвестными» был разрушен уникальный памятник В. И. Ленину, привел парк в убогое состояние. В результате договор расторгли, остались долги около 2,5 млн. Теперь эти деньги взыскивают через суд. Сейчас парк Фрунзе, который находится в самом центре города на Набережной Горького, также отдают под инвестиционный проект, под аттракционы. Я считаю, что это тоже неправильно, так как аттракционы еще не установлены, а там уже пошла незаконная вырубка деревьев, нанесен ущерб 4,2 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Но городские руководители, как обычно, ничего не видят. Смущает то, что и в этой ситуации ущерб городу был причинен «неизвестными» лицами. Также пишем заявления по застройке пляжей. Еще одна серьезная тема — защита архитектурного наследия. Сейчас у нас застраивается участок, признанный архитектурным наследием, на Набережной Горького. Евпаторийские власти показывают наплевательское отношение к истории города. Также к нам обращаются предприниматели, права которых ущемляют. Пытаются снести их торговые места, которые они строили за свой счет. Со слов предпринимателей, руководители МУПа требуют от них, чтобы те передали свои магазины на баланс МУПа. При этом задолженность МУПа перед городским бюджетом исчисляется десятками миллионов рублей. Но когда я выступаю в городском совете с вопросом о необходимости выделения средств на помощь малоимущим и многодетным семьям, благоустройство города, развитие спорта, городские чиновники в один голос кричат о том, что Евпаторийский бюджет является дотационным. Но при этом Департамент Имущественных и земельных отношений систематически «забывает» подавать иски о взыскании средств за пользование муниципальной землей и недвижимостью.
Работаем, пишем запросы в различные инстанции, обращения в прокуратуру, пишу дополнительные уточняющие депутатские запросы в администрацию и стараюсь максимально освещать свою деятельность в интернете, в соцсетях, чтобы люди могли черпать информацию для себя.
— А с какими проблемами люди чаще всего обращаются к вам как к депутату?
— В данный момент очень много обращений от многодетных семей, потому что с 2014 года они стоят на очереди на получение земельного участка под ИЖС. Многих ущемляют в вопросах выдачи и использования удостоверений многодетной семьи, отказывают в выдаче различных справок, назначении социальных пособий. Много обращений по жилищно-коммунальному хозяйству, по отоплению подъездов, которые никогда и ничем не отапливались.
Часто обращаются предприниматели по вопросу распределения аренды земли (мест) для разных видов деятельности. Эти места должны получать на ярмарках бесплатно, а в результате они достаются приближенным, допустим, к главе администрации, его какому-то определенному кругу лиц, а не тем, кто хочет получить. Я считаю, что процедура распределение данной льготы, не такая уж и прозрачная, как говорится везде.
Также мы осуществляем адресную помощь многодетным семьям: кому-то вещи нужны, кому-то тетрадки, рюкзаки — мы дарили, обращаются с разными проблемами. Сейчас ветеранов наших поздравляли. В этом году сделали им сладкие подарки. Также подключилась к нам благотворительная организация «Рука помощи». Ее руководитель Артур Мартиросян. Совместно с ним мы помогли людям, у которых сгорел дом. Их некуда было поселить. Мы сначала приехали к ним, привезли продукты на первое время, вещи. Потом я обращалась к нашему главе администрации с просьбами, чтобы им предоставили временное жилье. В результате, людей после моих обращений поселили в общежитие в пгт. Мирный.
— В этом году выборы в Госдуму. Какие из направлений программы КПРФ вы видите применительно к нашему региону?
— Самое основное это наши дети — развитие спорта и образования, экология. Программа КПРФ «Бесплатное образование для всех» напрямую направлена на построение благополучия наших детей, их будущего и будущего нашей страны. Что касается спорта, то КПРФ считает, что необходимо увеличение бюджетной статьи расходов на спорт. У нас в Евпатории спорт — это проблема. У нас детей даже некуда водить в секции. Сейчас пытаются открыть Дворец спорта, который должны были сдать еще в 2020 году. Все очень ждут этого, но открытие откладывается: никак не могут то свет, то отопление подключить. Также физкультурно-оздоровительный комплекс построили — пока его подключали к коммуникациям, людям отопление отключили. Почему-то у них все так получается: тут строим — тут ломаем.
Считаю, что правительству необходимо прислушиваться к мнению КПРФ, у которой уже есть достойные, четко сформулированные, просчитанные и реальные для воплощения в жизнь программы развития экономики, образования, медицины, улучшения уровня жизни и социальной защищенности. Чтобы это можно было воплотить в жизнь, люди должны сделать выбор за тех, кто действительно борется за справедливость и лучшее будущее для всей страны и простого народа, а не за тех, кто принимает законы для личного обогащения и порабощения слабообразованного и нищего потребительского общества, в которое много лет превращают нашу страну.
— У вас есть девиз?
— Работать для людей!
— Глядя на вас, Оксана, я почему-то в этом не сомневаюсь. Спасибо вам за интересную беседу и желаю удачи!
— А я желаю удачи всем нам, чтобы каждый подумал о том, что он может уже сейчас что-то изменить в своей жизни и сделать верный выбор, лучший для нашей страны, своей семьи и себя.
Беседовала Лилия Косса