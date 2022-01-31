Подсчитали — прослезились

Каждый день мы сталкиваемся с повышением цен на товары первой необходимости, лекарства, технику, услуги, топливо – на все! Бодро рапортующие министры говорят о допустимом уровне инфляции. Видимо, при их личных доходах, они вообще ее не замечают. Впрочем, цены на недвижимость за границей растут не так быстро, как в России, где даже «макарошки, которые всегда стоят одинаково», уже подорожали.
Инфляция: кто больше?
Годовая инфляция в РФ держится чуть выше 8,6 %, такими данными на 14 января поделился Росстат. За 3 дня с 11 по 14 января 2022 года инфляция в России составила 0,10 %.
Напомним, что Росстат с этого года изменил методику расчета еженедельной оценки индекса потребительских цен. При этом регистрация розничных цен и тарифов теперь осуществляется в пятницу, а не в понедельник. «Это позволяет учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36 % от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу», — пояснили в Росстате.
По подсчетам ведомства, годовая инфляция в РФ на 14 января составила примерно 8,62 % после 8,61 % на 10 января и 8,39 % на конец декабря. Как мы и предполагали, подорожало все: макароны, мука, сахар, капуста, помидоры, картофель, смартфоны и пылесосы, бензин и ДТ. Незначительно за первую рабочую неделю года подешевели яйца — на 1,1 %, пшено — на 0,9 %, мясо кур — на 0,4 %.
Центробанк спрогнозировал инфляцию на 2022 год в интервале 4 – 4,5 %. Прогноз правительства РФ по инфляции в 2022 году равен 4,0 %. Однако, глядя на реальный рост цен, реальный рост инфляции будет значительно выше. Некоторые аналитики допускают цифры 18 – 20 %.
Цифры по-крымски
Рассмотрев ситуацию по стране в целом, обратимся к Республике Крым. У нас дела обстоят еще интереснее. Думаем, что логичнее начать с доходов.
По данным Крымстата, среднедушевые денежные доходы населения с января по сентябрь прошлого года составили 24 338 рублей, это на 2 698 рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года. А теперь посмотрим насколько увеличились цены на товары и услуги. В соответствии отчетом Крымстата, на 13 декабря 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года цены практически на все товары и услуги поднялись. Рекордсменом среди продуктов питания стала капуста, ее цена поднялась на 157,43 %! Дороже стали картофель — на 55,54 %, гречка — на 35,06 %, куры охлажденные и мороженые — на 26,12 %, маргарин — на 23,67 %, морковь — на 28,36 %, лук репчатый — на 26,81 %. Подешевели за этот период только свежие помидоры — на 12,19 %, яблоки — на 12,21 %, пшено — на 7,74 % и водка — на 4,39 %.
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Подготовила Лилия Косса
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