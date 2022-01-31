Является ли Россия социальным государством?

В нашей Конституции есть тезис о социально ориентированном государстве. Власть понимает это по-своему! Но ведь основа государства — граждане, и их понимание и должно быть приоритетом развития! Однако при капитализме все средства производства и ресурсы принадлежат малочисленной группе лиц. Тогда о каком социальном государстве можно вести речь? У нас его нет, и этот конституционный парадокс — есть словесная эквилибристика для политического управления и обмана людей!
В социальном государстве политика направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с принципами социального равенства и справедливости ради достижения каждым гражданином достойного качества и уровня жизни, ликвидации социальных различий! А что в России на самом деле? Колоссальный разрыв между доходами основной массы населения и кучки сверхбогатых. Вывоз капитала настолько гигантский, что для развития страны остаются крохи! Когда национальные богатства распределяет кучка властвующих в рамках рыночной экономики, которая не улучшает жизнь основной массе населения, то такая система приводит к чудовищному расслоению общества.
Есть формы общественного управления экономическими процессами, позволяющие распределить ресурсы для основного населения. Несколько лет назад за исследования и описание этих форм трое иностранных ученых получили Нобелевскую премию по экономике. Сегодняшней правящей элите эти формы не нужны, так как они лишат их права распоряжаться ресурсами, и о них власти не говорят! Например, это народные предприятия, где каждый является сособственником. Такими были колхозы в советское время. Помните, как вам в 90-х дали ваучеры, чтобы вы стали собственниками предприятий? А на деле, власть сделала так, что ресурсы и предприятия оказались в руках узкого круга лиц!
Отношение власти к своим гражданам, особенно к тем, кто живет в нищете, — есть лакмусовая бумажка, определяющая социальную политику государства! С одной стороны — бесплатное телевидение, кое-где интернет, бесплатный проезд в общественном транспорте. С другой — хамское отношение к старшему поколению, создавшему экономический потенциал страны! В обществе, которое создала правящая элита, нет места пенсионерам! Они не нужны, потому что ничего не производят, не приносят прибыли — главного золотого тельца капитализма! Установление нищенских пенсий было особым актом правительства для уменьшения населения старшего возраста. Его поддержали партия «Единая Россия», Совет Федерации и президент, подписавший этот закон!
Наша экономика входит в десятку крупнейших стран, а по уровню пенсионного обеспечения мы — в шестом десятке, по уровню МРОТ Россия на 120-м месте в мире. И это политика власти во главе с президентом!
Стереть память народа
Правящее меньшинство много лет пытается закрепить свое господство над большинством и стремится стереть память народа о советской эпохе. У людей забрали социалистическую собственность, теперь в системе посткапиталистического развития осуществляется идея всемерного подчинения и контроля за поведением людей!
Вспомните историю из Библии, когда Моисей 40 лет водил людей по пустыне, которую можно было пройти за 40 дней! На мой взгляд, это было сделано умышленно, чтобы за эти годы родилось и выросло два новых поколения, не знающих прежнюю жизнь! То же происходит и сегодня.
По словам президента В. Путина, СССР, кроме калош, ничего не выпускал! Не странное ли высказывание? Но, когда начинаешь анализировать, сопоставлять факты, то понимаешь, это политика по уничтожению исторической памяти и старшего поколения, как носителя социалистической идеи.
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Юрий Яценко,
член Союза журналистов России, руководитель пресс-службы
Крымского отделения Общероссийского движения «За Новый Социализм»
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