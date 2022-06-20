Крымским школьникам дали на питание более 20 000 000 рублей

Законодательством закреплено обеспечение школьников младших классов бесплатным горячим питанием. О его качестве неоднократно говорилось и педагогами и родителями: средний чек на одного ребенка в день - около 60 рублей. С момента повального повышения цен, количество продуктов в школьных завтраках "усохло" еще больше.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в 2022 году Республика Крым получит субсидию в размере более 20 млн рублей на организацию горячего питания для учащихся младших классов. Такая сумма заложена согласно распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.