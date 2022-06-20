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вторник, 14 июня 2022 г.

Крымским школьникам дали на питание более 20 000 000 рублей

 Законодательством закреплено обеспечение школьников младших классов бесплатным горячим питанием. О его качестве неоднократно говорилось и педагогами и родителями: средний чек на одного ребенка в день - около 60 рублей. С момента повального повышения цен, количество продуктов в школьных завтраках "усохло" еще больше.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в 2022 году Республика Крым получит субсидию в размере более 20 млн рублей на организацию горячего питания для учащихся младших классов. Такая сумма заложена согласно распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.


Напомним, что обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием осуществляется по поручению Президента и должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях до 1 сентября 2023 года.