Юрий Афонин: Западному капиталу нет дела до того, что миллионы людей умрут от голода

Одна из целей российской спецоперации на Украине – серьезное изменение мироустройства, разрушение гегемонии США и Запада в мире, цитирует слова первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина сайт КПРФ.
От выполнения этой цели будет зависеть очень многое, в том числе и достижение продовольственной безопасности, сказал Юрий Афонин, выступая в эфире телеканала «Россия 1».
«Сейчас Запад пытается обвинить Россию в том, что она своими действиями провоцирует мировой продовольственный кризис и будущий голод. Однако правда заключается в том, сказал Юрий Вячеславович, что именно западный империализм виновен в назревающем продовольственном кризисе», подчеркнул он
Политик отметил, что Россия – намного более крупный экспортер зерна на мировой рынок, чем Украина. «Цены на продовольствие в мире растут в первую очередь из-за антироссийских санкций Запада: крупнейшие судоходные компании отказываются перевозить грузы из России, для них закрывают порты и отказываются их страховать – все это фактически блокирует морские перевозки зерна. Снимите эти санкции – и на рынке продовольствия не будет проблем», – сказал он.
При этом, подчеркнул Юрий Афонин, «западному капиталу нет никакого дела до того, что миллионы людей умрут от голода, – ему важно достичь своей цели, поставить Россию на колени». Он отметил, что сегодня «наша армия и народные милиции ДНР и ЛНР бьются не только за очищение от чумы нацизма, но и за будущее более справедливое устройство мира».