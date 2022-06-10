ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С. В. АКСЁНОВУ

Публикуем письмо от жительницы пгт Раздольное, присланное к нам в редакцию.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич!
Я, Обойчук Олеся, пишу от жителей пгт Раздольное, Раздольненского района. Обращаемся к Вам с просьбой объяснить: куда делись 14 миллионов рублей, выделенных на благоустройство Раздольненского парка?
Все деревья в парке вырублены, дорожки только частично выложены плиткой, а большая часть щебнем. Всё заросло сорняками. Работы не ведутся уже давно.
Вы обещали разобраться в этом вопросе, объявив это по телевидению. Но данная тема закрыта под семью замками и тринадцатью печатями. Как не крути, ничего не сдвинулось, а воз и ныне там!
Неужели Администрации Раздольного не стыдно за данный объект?! И вообще в поселке очень слабо ведутся работы по благоустройству, а сам посёлок вызывает депрессивное состояние.
Автостанция находится в таком убожестве, что прибывающие к нам туристы думают, что попали в прошлый век. Помещение давно требует ремонта по новым стандартам с современным дизайном. Напрашивается вывод, что мы не готовы встречать отдыхающих с материка.
Тротуарных дорожек даже в центре поселка нет!
Дорожная пыль не смывается, после дождя грязь на дорогах, вода не стекает, т.к. не сделаны сливные отбойники, а расплывается и остаётся на асфальте.
Памятники не приводились в порядок даже ко Дню Победы! Всё заросло травой. О вечном огне здесь позабыли давно.
Бронетранспортер не покрашен, похоже что у местной власти денег даже на краску нет)).
У местных жителей складывается впечатление, что наш, некогда ранее цветущий развивающийся посёлок, хотят превратить в колхозный аул, или просто напросто уничтожить.
Многие предприятия районного масштаба уже полностью или частично расформированы, а работников сократили.
Налоговую инспекцию перенесли в г. Красноперекопск. Теперь нашим жителям очень неудобно туда добираться, т.к. налоговая находится в отдаленной местности за городом.
У нас был сформирован военный комиссариат. Теперь же нашим призывникам необходимо ехать в пгт Черноморское.
У нас была замечательная БАК-лаборатория. Уже давно её перенесли в пгт Первомайск.
А Раздольненское отделение ГУП РК "Крымгазсети" в пгт. Черноморское и Красноперекопск. Это было образцовое сильнейшее газовое хозяйство, гордость района!
Наш теплый и уютный роддом с шикарными родильными залами вообще закрыли! И теперь наши роженицы никому не нужны, их направляют рожать в Евпаторию или в Симферополь. Естественно, не каждая женщина сможет вытерпеть длительную поездку и дискомфорт. Вот и сокращается рождаемость, потому что не создаются для женщин условия. Сколько пострадало предприятий, скольким людям пришлось переквалифицироваться, чтобы найти хоть какую нибудь работу.
Уважаемый Сергей Валерьевич! Что вообще происходит? Нас намеренно превращают в депрессивный колхозный аул?
На территории Раздольненского района было огромное количество предприятий районного масштаба, приносящий миллионный доход в местный бюджет. А сейчас , как нам докладывают власти, нет средств на их содержание. Мы стали полностью дотационным районом!
А ведь у нас есть преимущества - это берег моря, доходы от которого можно эффективно использовать на развитие района!
На сегодняшний день наше побережье, также как и всё остальное, находится в плачевном состоянии.
Раньше пляжи были чистыми, производилась очистка песка от сорняков и берега от камки. Сейчас этого нет. Дескать, экологи запрещают!
У нас была детская здравница, пионерские лагеря, а теперь они перешли в частные руки.
Это всё отголоски работы грабительской работы управленческой системы Администрации посёлка при Украине. Но и в наше время всё продолжается!
Мы уже не просто возмущены, это крик о помощи!
СПАСИТЕ НАШ РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН ОТ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ (и от вездесущей Жанны Хуторенко))!!!