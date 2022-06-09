Сменить название! А вы людей спросили?

На прошлой неделе депутаты-единороссы приняли решение о переименовании улиц Карла Маркса и Шмидта в Екатерининскую и Потемкинскую. Я уже писал на эту тему и четко выражал позицию крымчан и крымских коммунистов по данному вопросу. Напомню, по результатам опроса симферопольцев, опираясь на здравый смысл, историческую составляющую и непреклонную позицию коммунистов Крыма, мы выступили категорически против переписывания истории нашей столицы.
Очень неприятное чувство от этого переименования! Видя, что происходило на Украине, где в последнее десятилетие стало модным переименовывать все то, что связанно с советским и коммунистическим периодом, начиная от переименования улиц и сноса памятников советским деятелям и заканчивая переименованием целых городов. И в тоже время, сейчас мы наблюдаем, как торжествует историческая справедливость на освобожденных территориях в рамках проходящей специальной военной операции, где улицам возвращаются советские названия. Инициаторы сегодняшнего переименования, а именно сенатор Цеков и крымские единороссы, поставили себя в один ряд с украинскими бандеровцами. Хотя, может быть, меня это зря возмущает? Может, они всегда ими и были?
Одним из «помощников» акта уничтожения целого исторического периода нашей столицы выступила так называемая «общественная» палата Крыма. На ее заседании я присутствовал и пытался донести мнение общественности и нашей партии, приводя более десятков доводов. Помимо приведения исторических, экономических, общественных и многих других обоснований я напомнил, что во все времена единственным врагом всего советского, социалистического и коммунистического являлся фашизм. Но Форманчук (председатель Общественной палаты Крыма – ред.), видимо, выслуживаясь перед своими кураторами и работодателями, мои доводы слушать не захотел.
После принятия этого постыдного решения симферопольскими единороссами, мы провели повторный опрос мнения жителей только что «декоммунизированных» улиц К. Маркса и Шмидта. Нет предела возмущению от того, что львиная доля опрошенных узнала о переименовании своих улиц уже по факту, из СМИ. Все эти люди категорически против изменения названия улиц! Вот вам и псевдо работа «общественной» палаты и депутатов-единороссов, прямой обязанностью которых есть донесение и отстаивание мнения народа. Это в очередной раз доказывает, что между единороссами и их холуями и простыми гражданами непреодолимая пропасть. Всем им, очевидно, глубоко наплевать на то, что волнует крымчан, на все их чаяния и просьбы. Они слепо выполняют свои антинародные хотелки.
То, что решение о переименовании не поддержано народом, было подтверждено вечерним эфиром на государственном канале «Крым-24». За бюджетные деньги собрали «экспертов» в студии, которые должны были полтора часа эфирного времени убеждать крымчан в правильности этого решения. Очевидно же, если переименовали, значит «общественная» палата поработала и выяснила мнение общественности и нет надобности кого-либо убеждать, тратя огромные народные средства. В этом случае очевидность данного решения столь низка, надуманна и подтасована, что приходится убеждать горожан с экранов телевизоров, в интернете, СМИ, что они этого сами хотели.
Жаль, что на образовательные программы нет ни средств, ни эфирного времени. На ремонт и благоустройство уже «царских» улиц нет ни денег, ни желания. А вот на очковтирательство, в угоду бредовым идеям партии власти – всегда пожалуйста, есть и деньги, и желающие.
Депутаты-коммунисты уже направили в Прокуратуру письмо с просьбой проверить законность принятого решения по переименованию улиц Симферополя и проверить выполнение всех норм при подготовке и принятии данного документа, к которому остается очень много вопросов. Написано письмо Президенту РФ, а так же готовится иск в суд. Надеюсь, общественность даст справедливую оценку действиям городских депутатов и «общественной палаты», которая проявила себя как сборище холуев и дармоедов, поставив себя выше общественности, интересы которой, к слову, должна представлять и защищать. Видимо, понятие «общественная» в ее названии стало лишним. Также было бы справедливо дать оценку господину Цекову и инициативе Русской общины Крыма. Зачем она вносит деструктив и баламутит общественное сознание? Чьи интересы отстаивает Русская община в российском, русском Крыму? Может быть, это пережиток украинского прошлого и она изжила себя? На все эти вопросы крымчане обязательно дадут ответы.
Сегодня очевидно одно, что боязнь всего «красного, советского и коммунистического» не дает жуликам спокойно жить. Когда партия власти не в состоянии не то, что повторить, а даже приблизиться к великим завоеваниям и успехам Советской эпохи, она уничтожает историю и свидетельства целого исторического периода.
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко