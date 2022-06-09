Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие друзья!
Жить во время перемен всегда было не просто, но интересно. Каждый день нам дает такие поводы, что казалось бы удивить уже нечем. Ан, нет! В этот раз нас, да и не только нас, удивила риторика г-на Константинова, который решил, что в школе не нужно учить английский язык. Что, зачем и почему вы узнаете из нашего материала «Лондон, гудбай, или Как спикер крымского парламента все решил за наших детей».
В Крыму медленно, но верно продолжается декоммунизация и десоветизация, инициированная провластными единороссами. Улицы городов переименовываются без обсуждения с их жителями, дело дошло уже и до названий учреждений. К чему это может привести, рассуждает первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко и другие авторы нашего издания.
В этом номере мы также рассказываем о кризисе, поразившем нашу страну. Рождаемость в России продолжает снижаться с каждым годом. Каковы предпосылки и прогнозы экспертов, в чем причина отрицательного демографического роста? Что нужно сделать для того, чтобы исправить ситуацию? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в материале нашего корреспондента.
Сто дней специальной военной операции на Украине стали поводом для подведения промежуточных итогов. Как действовать в такой ситуации, какие выводы следует сделать, рассуждает Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Помимо затронутых нами тем на страницах этого номера мы рассматриваем ряд других вопросов, касающихся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»