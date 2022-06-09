Юрий Афонин: Мы должны осуществлять любые поставки Западу только в обмен на ключевые для нас товары и технологии

В вопросе международных экономических связей наша тактика должна быть наступательной. За последние три месяца Запад ввел против России невиданное в мировой истории количество санкций. Но при этом западные страны постоянно делают исключения из своих санкций, чтобы получить из России то, что им остро необходимо. А мы соглашаемся им это поставить, не выдвигая никаких встречных условий.США хотят российских удобрений? Мы их отгружаем. Европа сейчас активно закачивает в свои хранилища российский газ. А что будет, когда европейцы их заполнят? Очевидно, закрыв эту свою проблему, европейские правительства могут сделать свою антироссийскую позицию еще более жесткой. И не надо слишком обольщаться, что сейчас мы имеем большой положительный баланс внешней торговли. Отключая российские банки от системы SWIFT и вводя против них другие санкции, Запад способен создать России большие проблемы с использованием полученных за наш экспорт долларов и евро. Нам нужны не западные валюты, а определенные товары.
Да, после 30 лет капитализма России не хватает своих станков, своей электроники, многих технологий. Так давайте обусловливать поставки на Запад российского газа, удобрений, зерна обязательной поставкой в Россию наиболее нужных нам западных товаров и технологий.
Пока Россия не возродила свое высокотехнологичное производство, способное заместить западный импорт, давайте работать в сфере торговли с Западом максимально предметно и жестко.