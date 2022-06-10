Лондон, гудбай, или Как спикер крымского парламента все решил за наших детей

Г-н Константинов предложил убрать английский язык из программы российских школ.
«Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — приводит ТАСС слова Константинова.
Видимо, по его мнению, бесплатное образование, гарантированное Конституцией, итак слишком уж много дает школьникам. Поэтому, наверняка, вспомнив слова Грефа на Санкт-Петербургском экономическом форуме, где тот открыто призывал растить неучей, чтобы ими легче было управлять, бизнесмен крымского разлива г-н Константинов решил внести и свою лепту в дело оболванивания народа. Его позиция предельно ясна, а вот куда смотрят те, кому положено контролировать бескостный орган спикера? Ведь такими темпами можно и договориться. Или кто-то забыл, что альянс недружественных нам стран общается на английском языке, или может быть запамятовал, что вся техническая и IT информация в оригинале доступна только на английском?
Нет, не запамятовал, просто, наверное, он лукавит, проявляя псевдо заботу о школьниках: «Мы делаем (ребенка – ред.) заложником — он будет говорить, что знает английский и ему интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время, а потом на историю времени не хватает», – цитирует Константинова ТАСС.
На наш взгляд, такое заявление можно назвать, мягко говоря, странным, особенно, когда оно звучит из уст Председателя Государственного Совета Республики Крым. Почему он решил за каждого ребенка, что ему интересно, а что нет? Ведь кому-то интересна Великобритания, кому-то Австралия, а кто-то мечтает побывать в США. А вот, видимо, Володе Константинову в школьные годы ни английский, ни география, ни история не интересны были. Кстати, по аналогии с данным предложением можно и физкультуру в школе отменить – ведь не каждый хочет в олимпиаде участвовать, так зачем же на них время и деньги тратить.
И еще, о каких своих языках ведет речь Константинов? Неужели ему их даже перечислить трудно? Мы придем на помощь спикеру крымского парламента. В Республике Крым статус государственных имеют три языка: русский, украинский и крымско-татарский. И насколько мы знаем, в общеобразовательных школах Крыма все дети изучают с первого класса русский язык, а остальные, являясь родными языками, можно изучать на добровольной основе с первого класса в каждой школе! А пресловутый английский начинают учить со второго класса. Правда, есть у нас небольшой вопрос к Минобразу по целесообразности изучения второго иностранного языка, начиная с пятого класса, но этот факт главу парламента не смущает. Он гордится тем, что не изучая английский в школе, быстро (всего за два года) освоил этот язык, уже будучи взрослым, когда нужно было вести бизнес с иностранными партнерами.
Кстати, а что готовится предложить данный «революционер» образования педагогам английского языка? Может быть биржу труда, где им предложат переквалифицироваться в мастеров маникюра, садовников или предпринимателей?<...>
Лилия Косса
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