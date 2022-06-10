Олег Смолин: Из болонской системы следует выходить с умом и профессионально

Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе во главе с Геннадием Зюгановым подготовили законопроект об использовании болонской системы в России только на добровольной основе, сообщил депутат фракции Олег Смолин.
«Мы предлагаем, чтобы вузовские коллективы сами определяли наиболее эффективные программы подготовки в области высшего образования, как это было на протяжении 15 лет. Мы оставляем возможность вузам, которые в этом заинтересованы, сохранить систему «бакалавриат плюс магистратура», например, университетам, которые ориентированы на подготовку иностранных студентов», – рассказал Олег Смолин, выступая на пленарном заседании палаты.
Он напомнил, что идею использования болонской системы на исключительно добровольной основе недавно высказал министр образования и науки Валерий Фальков.
«Мы это приветствуем. Российская система образования должна формировать человеческий потенциал здесь – у нас, а не там – у них», – сказал Олег Смолин, подчеркнувший, что Болонская система облегчает выезд студентов и выпускников из России за рубеж для последующей учебы или работы.
По мнению представителя КПРФ, вхождение России в болонский процесс происходило без необходимого обдумывания последствий, однако при выходе из него это обязательно надо сделать. «Вхождение в болонский процесс происходило по идеологическим мотивам и без особого ума. Выходить надо с умом и профессионально», – сказал он.
В заключение своего выступления Олег Смолин подчеркнул, что фракция КПРФ «готова работать в любом формате с депутатами всех фракций и членами Совета Федерации для улучшения качества нашего образования».
По материалам КПРФ