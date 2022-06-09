Недетский кризис

Рождаемость в России продолжает снижаться с каждым годом. Вместе с тем растет смертность и в этом виноват далеко не только коронавирус. С нашей страной вскоре не придется воевать потенциальным «друзьям» – при таких темпах она опустеет сама по себе. Как России преодолеть демографический кризис?
За каждым процентом – жизни
Хорошо информированный читать может возразить, что демографический вопрос остро стоит не только в нашей стране, но и в старушке-Европе многие государства сталкиваются с этой проблемой. Отметим, что нас прежде всего интересует положение дел в Российской Федерации. Без отсылок к Европе или куда-либо.
Анализ демографической ситуации в большинстве регионов позволяет сделать неутешительные выводы – больше всего рождаемость падает в европейской части России. К примеру, в Центральном федеральном округе отмечается сокращение населения на 0,5 % в год, а некоторые регионы теряют на 0,8 % в год. Положительный рост рождаемости отмечается в Москве и республиках Северного Кавказа. И если на Кавказе традиционно высокая рождаемость, то в Москве рост отмечается за счет множества внутренних и внешних мигрантов, среди которых большое количество людей детородного возраста. А уже в Московской области наблюдается сокращение рождаемости и населения, что подтверждает тезис о взаимосвязи высокой демографии Москвы за счет миграции.
Если брать предыдущие годы, то, к примеру, по данным Росстата только за первое полугодие 2020 года в России родилось на 38,7 тыс. детей меньше, чем годом ранее, а умерло жителей на 28 тыс. больше. И эта тенденция сохраняется сейчас. Последние три года общий прирост численности населения наблюдался только в 20 субъектах РФ, в остальных 65 – снижение.
Молодые не рожают
Специалисты утверждают, что главной причиной низкой демографии является сокращение среднего количества рождений на женщину. Российские показатели фертильности ниже, чем во многих странах и регионах мира. Специалисты давно уже не рассчитывают на показатели как в Западной Африке (Нигер, Мали, Буркина Фасо), где на одну женщину в среднем рождается по 5–7 детей. Однако в России ситуация намного печальнее – показатели рождаемости недостаточны для простого воспроизводства населения.
Согласно опубликованным данным Росстата, по естественному движению населения в январе – марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рождаемость заметно снизилась, а смертность незначительно выросла. В январе – марте 2022 года родилось 320,4 тысячи младенцев, что на 16,6 тысячи меньше, чем в январе – марте 2021 года (337 тысяч). Соответственно, коэффициент рождаемости (число родившихся на тысячу населения) в 2021 году составлял 9,4, а в 2022 – 8,9.
Основная причина снижения рождаемости – социальная. И в этой многокомпонентной проблеме есть ряд основных факторов. Так в последнее время отмечается увеличение среднего возраста вступления в брак, а соответственно снижается количество рождаемых в браке детей. И здесь дело не только в социально-экономической ситуации, а в общемировых социокультурных трансформациях, затрагивающих и нашу страну. Увеличение продолжительности детства и юности приводит к сдвигу вверх возрастных границ. И если полвека назад не редкостью были молодые семьи, где матери 18–20 лет, а отцу 21–22 года, то сейчас такие семьи встречаются значительно реже. Как правило они относятся к социально неблагополучной среде и не отличаются продолжительностью существования, пополняя печальную статистику разводов <...>
Роман Молотов
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