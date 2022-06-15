Геннадий Зюганов: Хотелось бы услышать от Путина, каким образом мы будем менять внутреннюю политику России

Геополитические и экономические реалии жизни России за последние месяцы коренным образом изменились. Но это никак не отразилось на внутренней политике государства, заявил на брифинге в Госдуме председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что сегодня как никогда стране необходим конструктивный диалог всех политических сил.
Геннадий Зюганов обратил внимание, что коммунисты уже много лет настаивают на фактическом удвоении прожиточного минимума. Но даже на фоне нынешней инфляции правящие круги игнорируют это предложение. Долгое время ждёт реализации и другая важная инициатива партии — о распространении опыта работы лучших народных предприятий на всю страну.
По мнению Геннадия Зюганова, существенным фактором ослабления страны сегодня является сама позиция, которую выбрала партия власти. Она ставит под вопрос как успешное развитие страны, так и перспективы борьбы с нацизмом на Украине.