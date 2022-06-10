Дети в возрасте до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах детей от пяти до семи лет включительно.
«Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется», — отмечал ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Фактически решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках полностью зависит от возможностей регионов. Сейчас только в 48 субъектах федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет. Им предоставляется скидка от 50 % до 75 % от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», — подчеркнул Председатель Государственной Думы.