Лаванда и кот, чем еще похвалится Крым на ПМЭФ?

Кот Мостик в виде мягкой игрушки стал одним из главных символов
крымского стенда на Петербургском международном экономическом форуме,
передает Крым-24.
На груди у него - удостоверение редактора котоновостей, а на шее повязана бандана с надписями на русском, английском и китайском языках «Инвестируй в Крым».
Посетители крымского стенда смогут сфотографироваться на фоне волны, плодоносящей яблони и воздушного шара.
«При оформлении мы постарались учесть все главные достопримечательности полуострова: это и замок Ласточкино гнездо, Крымский мост, Воронцовский дворец, уникальные природные виды. Посетители стенда смогут запечатлеть себя на фоне пенной морской волны, плодоносящей яблони, символизирующей плодородие нашего края», - цитирует слова зампредседателя Совмина РК – министра финансов Крыма Ирины Кивико, пресс-служба Минэкономразвития РК.
Крымский стенд пользуется популярностью.
«На стенде готовы показывать инвестиционные площадки, которые подготовили для инвесторов. Подготовлена презентация тех инвестиционных проектов, которые уже реализованы и в которые уже вложено около 700 млрд рублей, - отметила Ирина Кивико.
Напомним, что по заявлению главы РК Сергея Аксенова, делегация Республики Крым планирует подписать инвестиционные соглашения на сумму более 60 млрд рублей. Благодаря их реализации на территории Крыма Аксенов пообещал, что будет создано более полутора тысяч новых рабочих мест.