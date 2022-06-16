В Севастополе прошел региональный этап конкурса «Земля талантов»

Межрегиональный этап конкурса «Земля талантов» прошел в 13 июня в Доме офицеров города-героя Севастополя.
В этом году конкурс был посвящен вековому юбилею Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина, поэтому гости концерта, буквально перенеслись в свое детство - обилие красных галстуков, значков, пилоток, флажков создали замечательную атмосферу.
«От имени крымского оргкомитета конкурса благодарим всех участников за их прекрасные, сильные и талантливые выступления! Каждый номер в полной мере раскрыл тему конкурса, на сцене состязались как опытные участники, так и совсем юные дебютанты. Компетентному жюри, под председательством Заслуженного артиста РФ и Украины В. А. Таганова, было очень непросто определиться с победителями конкурса», – отметил организатор крымского этапа конкурса "Земля талантов" Александр Чернышев.
Лауреатами конкурса «Земля талантов» от Республики Крым стали:
в номинации «Вокал», младшая возрастная категория - Педан Леокадия, в средней возрастной категории - Шоу-группа «Фантазеры», Ленивкин Дании, Вишнякова Мадина;
в номинации «Художественное чтение и литературное творчество» - в младшей возрастной категории Тимошенко Ангелина, в средней - Иванова Владислава; специальным призом был отмечен Купрашвили Георгий, выступивший с авторским стихотворением.
Поздравляем ребят с заслуженной победой!