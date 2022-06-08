Геннадий Зюганов: Нам нужно не точечное латание экономики, а ее капитальный ремонт

Операция по освобождению Украины длится уже более 100 дней. На мой взгляд, каждый должен понимать, что нам нужно не точечное латание экономики, а ее капитальный ремонт! Для этого необходимы четкая программа и стратегическое планирование! Все это мы обязаны учесть при формировании нового трехлетнего бюджета.
Следует энергично перестраивать экономику и социальную сферу. Для нас это вопрос выживания. Посмотрите: сегодня «Боинг» и «Эйрбас» пытаются оставить нас без гражданской авиации. А ведь в Советском Союзе мы на 15 авиазаводах производили 1500 летательных аппаратов в год, и в них не было ни одного винта иностранного производства. Нужно максимально загрузить наши производственные мощности, развивать собственное производство!
Кроме того, мы можем избежать глубокого кризиса внутри страны, если государство поддержит малый и средний бизнес.
И, безусловно, необходимо поддержать граждан, которые сегодня нуждаются. Никакие разовые выплаты в 10 тысяч рублей их проблем не решат. Чтобы людям выжить, следует установить прожиточный минимум не ниже 25 тысяч рублей.