Нина Останина: Нужно спокойно и уверенно возвращаться к самим себе, своим корням и своим истокам

На днях СМИ заявили, что Россия, по сути, уже вышла из Болонской системы. По факту, причем еще чуть ли не в апреле. Отлично. Теперь нужно спокойно, но не откладывая этого в долгий ящик, возвращаться к до сих пор актуальным наработкам советской системы образования.Конечно, реальную работу на этом направлении постараются замотать. Что уж говорить, если министр здравоохранения г-н Мурашко даже сейчас твердит о "новых волнах ковида" и "необходимости ревакцинации". Очевидно, что "партия электронного концлагеря" продолжает сидеть, что называется, в "засаде" и, дай мы слабину, тут же проявит себя в полный рост. Поэтому слабину давать нельзя. Нужно спокойно и уверенно возвращаться к самим себе, своим корням и своим истокам. История дает нам такой шанс. Необходимо его реализовать.
Вместе с коллегами из фракции КПРФ внесла 7 июня проект ФЗ об окончательном и бесповоротном выходе из Болонской системы. Напомню, что в 2003-м году за присоединение к этому процессу проголосовали 99% депутатов «Единой России» и 96% фракции ЛДПР.
По нашим предложениям, ВУЗы сами смогут определять свои образовательные программы, в том числе оставлять бакалавриат и магистратуру, если они ориентируются на подготовку специалистов для иностранных компаний.