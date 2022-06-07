Пушкинский день прошел в музее колхоза «РОССИЯ»

В музее села Восход Красногвардейского района Крыма заместитель секретаря Восходненского ППО Николай Готовчиков провел открытый урок с учащимися Климовской школы. Урок был посвящен русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.Николай Готовчиков также подготовил и продемонстрировал присутствующим учащимся небольшую выставку – книги поэта. Многие ученики читали стихи А. С. Пушкина. Урок прошел на высоком уровне, учащиеся остались довольны приобретением дополнительных знаний по русскому языку и литературе.
Первый секретарь Красногвардейского РО КПРФ С. Б. Полищук
Зам. секретаря Восходненского ППО Н. А. Готовчиков