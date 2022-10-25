ПРИЕМ ГРАЖДАН В ФОРМАТЕ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"

В рамках общерегионального приема граждан депутатами Государственного Совета Республики Крым в формате "горячей линии" в здании Государственного Совета Республики Крым 26 октября 2022 года с 12-00 до 13-00 будет проводится прием граждан заместителем руководителя фракции КПРФ в Государственном Совете Республики Крым, заместителем председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Ильей Григорьевичем Донченко.
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