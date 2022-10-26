КРЫМСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ УХОДЯТ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ

В городе Армянске Республики Крым родные, друзья и товарищи по партии провели на фронт комсомольца Армянского городского отделения ЛКСМ РФ Никиту К. Комсомолец был призван по мобилизации 25 октября.
Патриотические взгляды, которые прививает комсомол не позволяют ребятам оставаться в стороне от зова страны. Подвиг комсомольцев-героев передается из поколения в поколение. В годы Великой Отечественной войны более 3500 тысяч комсомольцев стали Героями Советского Союза, сегодня пришло время нового поколения.
Никита не первый активист Крымского республиканского отделения ЛКСМ РФ, который принимает участие в СВО.
Пресс-служба КРО ЛКСМ