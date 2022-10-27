Интересная деталь. Сегодня проходит заседание Верховного Суда Республики Крым по делу Олега Зубкова

На открытом заседании присутствует депутат Госсовета РК, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. Работа Фемиды, в данном случае с историей о травмировании маленького ребенка, мать которого слишком близко поднесла его к хищникам, находившимся в клетке, вызывает ряд вопросов, так же как и деяние потерпевшей.
«Здравый смысл подсказывает, что приговор должен быть отменен и Олег Алексеевич должен немедленно выйти на свободу, - отмечает Сергей Богатыренко. – «Потерпевшая» Гнедина заявила, что не желает участвовать в заседании Суда, передав все полномочия своему законному представителю».
Напомним, на прошлое заседание потерпевшая сторона также не явилась, сославшись на то, что не успела ознакомиться с материалами дела.
«Как такое может быть? Зубков по обвинению горе-мамаши уже более двух месяцев сидит в СИЗО, а «потерпевшая», которая должна до последнего отстаивать интересы своего ребенка, просто не является на заседания. Лично у меня складывается мнение, что ей просто нечего сказать. А может вообще ничего и не было? Может ее попросили сыграть роль, с которой она не справилась? – спрашивает Сергей Богатыренко».
Напомним, что в июле этого года Белогорский районный суд Крыма приговорил директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяца лишения свободы и штрафу 255 тыс. рублей за прошлогодний инцидент, в котором от укуса тигра пострадал ребенок. Кроме того, с Зубкова также взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка в сумме 616 тыс. рублей.
Интересная деталь: обвиняемый Зубков участвует в работе заседания Суда дистанционно из СИЗО, а вот мамаша, обвинившая человека в своих бедах и уже лишившая его свободы более чем на два месяца, даже не сочла нужным воспользоваться возможностями видеосвязи.
«У нее что, нет телефона, вебкамеры или ноутбука? Думаю, это все у нее есть. Видимо, у нее нет совести. Ведь, спрятавшись за спину защитников, можно не смотреть в глаза человеку, которому ты хочешь испортить жизнь. Чего же испугалась потерпевшая? Ведь Зубкова даже нет в зале Суда. Может быть, она уже знает, кто виноват и в чем? – интересуется депутат-коммунист – Надеюсь на справедливое решение Суда».