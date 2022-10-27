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четверг, 27 октября 2022 г.

Интересная деталь. Сегодня проходит заседание Верховного Суда Республики Крым по делу Олега Зубкова

На открытом заседании присутствует депутат Госсовета РК, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. Работа Фемиды, в данном случае с историей о травмировании маленького ребенка, мать которого слишком близко поднесла его к хищникам, находившимся в клетке, вызывает ряд вопросов, так же как и деяние потерпевшей.

«Здравый смысл подсказывает, что приговор должен быть отменен и Олег Алексеевич должен немедленно выйти на свободу, - отмечает Сергей Богатыренко. – «Потерпевшая» Гнедина заявила, что не желает участвовать в заседании Суда, передав все полномочия своему законному представителю».

Напомним, на прошлое заседание потерпевшая сторона также не явилась, сославшись на то, что не успела ознакомиться с материалами дела.

«Как такое может быть? Зубков по обвинению горе-мамаши уже более двух месяцев сидит в СИЗО, а «потерпевшая», которая должна до последнего отстаивать интересы своего ребенка, просто не является на заседания. Лично у меня складывается мнение, что ей просто нечего сказать. А может вообще ничего и не было? Может ее попросили сыграть роль, с которой она не справилась? – спрашивает Сергей Богатыренко».

Напомним, что в июле этого года Белогорский районный суд Крыма приговорил директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяца лишения свободы и штрафу 255 тыс. рублей за прошлогодний инцидент, в котором от укуса тигра пострадал ребенок. Кроме того, с Зубкова также взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка в сумме 616 тыс. рублей.

Интересная деталь: обвиняемый Зубков участвует в работе заседания Суда дистанционно из СИЗО, а вот мамаша, обвинившая человека в своих бедах и уже лишившая его свободы более чем на два месяца, даже не сочла нужным воспользоваться возможностями видеосвязи.

«У нее что, нет телефона, вебкамеры или ноутбука? Думаю, это все у нее есть. Видимо, у нее нет совести. Ведь, спрятавшись за спину защитников, можно не смотреть в глаза человеку, которому ты хочешь испортить жизнь. Чего же испугалась потерпевшая? Ведь Зубкова даже нет в зале Суда. Может быть, она уже знает, кто виноват и в чем? – интересуется депутат-коммунист – Надеюсь на справедливое решение Суда».