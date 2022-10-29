Привет, Комсомолия! Снова мы вместе.
Пусть кто-то пытается нас позабыть,
Но вечно жива комсомольская песня.
Мы с ней одолеем любые пути.
Мы верили в жизнь, мы ее созидали.
Во всем и всегда были мы впереди.
Бывало нам трудно. Мы не отступали.
Нам с совестью, честью всегда по пути.
В великой стране родились мы, ребята,
И верность Отчизне у нас не отнять.
Шагали по жизни мы с песней крылатой,
Умели в боях и труде побеждать.
Так пусть же звучит комсомольская песня.
Она не позволит нам юность забыть.
Привет, Комсомолия! Снова мы вместе!
Мы были! Мы есть! Вечно памяти жить!
Грустно, больно, порою, не скрою.
Всюду ложь, лицемерье, разлом.
Что же случилось с великой страною?!
Неужели всё всем ни по чем?!
Но ведь есть же мы с вами, ребята.
Есть! И значит, не зря он шел
Гордый, сильный, умелый, крылатый,
Дорогой наш, родной Комсомол!
Диана Харитонова, ветеран Комсомола, г. Алушта