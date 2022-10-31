В Керчи День комсомола отпраздновали по-комсомольски

В честь 104 годовщины комсомола комсомольцы Керченского городского отделения ЛКСМ возложили цветы к памятнику в Комсомольском парке и провели субботник посвященный этой дате. В этот раз место проведения субботника комсомольцы выбрали территорию на которой планируют открытие спортивно-патриотического комплекса, в котором в последствии будут заниматься спортом.
На этой территории по решению Керченского городского отделения КПРФ будут расположены: музей казачества, музей оружия, комната НВП. На субботнике комсомольцы убирали территорию от сорняков, в спортзале были установлены спортивные снаряды, в классе НВП устанавливали парты.
Пресс-служба Керченского ГО КПРФ