Спектакль, сценарий которого написан в Вашингтоне

Вот уже девятый месяц идёт эта самая специальная военная операция. Многие всё чаще называют её войной. В связи с этим сроком, мне вспомнилась шутка Михаила Жванецкого: “Одно неосторожное движение и ты уже отец.” Конечно не сразу, а через эти же 9 месяцев. Поэтому меня не покидает один вопрос: что это было с Путиным 24 февраля?
Неосторожное движение? Глупость на фоне весеннего обострения или хорошо замаскированное предательство? Путин мог начать СВО в ответ на просьбу Президента Украины Януковича (его никто не отлучал от власти) или правительства Украины в изгнании (для его создания есть ещё и Азаров – глава правительства Украины), помочь навести конституционный порядок в Украине, или при отказе Киева прекратить обстрелы, уже признанных нами, республик. Но он пренебрёг этими простыми действиями, которые объясняли бы начало СВО в глазах мировой общественности.
По крайней мере, уже 25 февраля я вопрошал в соцсетях, где же выступление Януковича с такой просьбой. Но Путин сделал так, чтобы настроить против России весь мир. И теперь наши солдаты, по признанию того же Путина, воюют почти против всего мира. Ни чем не спровоцированная агрессия (а именно так смотрится путинская СВО с точки зрения международного права) вызвала всеобщее негодование. Как тут не вспомнить Сталина. Он требовал не поддаваться на провокации немцев. За это его многие сейчас критикуют. Но Путин на практике показал, что Сталин был прав. Если бы буржуям удалось представить СССР в виде агрессора, то не известно, какой, ещё более тяжёлой, оказалась бы война. Теперь Путин всячески выжимает из народа патриотические чувства, спекулируя на его памяти о могучем Советском Союзе и Непобедимой и Легендарной армии. И многие на это откликаются, забыв, что именно Ельцин, который и назначил Путина своим приемником, разрушил нашу великую Родину, а министр обороны Сердюков, по заданию Путина, развалил нашу армию и флот с целью избавиться от офицеров советской формации. За этот развал и разворовывание военного имущества Сердюкову присвоили звание Героя России, а его помощников освободили от наказаний за воровство. И теперь уж Путин больше не говорит, что в СССР изготавливали хорошо только калоши для Африки, поскольку армия воюет, в основном ещё, советскими разработками. Теперь Путину на руку добрые воспоминания о СССР.
Я расцениваю все события на постсоветском пространстве, как спектакль, сценарий которого написан в Вашингтоне. Их же режиссёр подобрал на главные роли всех глав бывших Советских республик и руководителей “оппозиционных” партий и движений. Поэтому и нет никаких фактических протестов против этого спектакля. Так, некоторая болтовня для оправдания своих лозунгов и поддержания своего имиджа, но не более.
В первой части спектакля в Украине возродили бандеровщину с тем чтобы на эту наживку заманить русский народ на войну против Украины. Поэтому, именно 8 лет Путин не признавал референдумов, проведённых в ДНР и ЛНР, давая народу поглубже заглотить эту наживку. А ведь опыт признания Абхазии, Южной Осетии и Крыма показал, что такое простое признание сразу обеспечило им полную безопасность от любых обстрелов. В 2019 году, когда США собрались признать в Венесуэле самозванца Гуайдо вместо законного президента Мадуро, я предложил и Лаврову и Путину объявить, что если они это сделают, то мы признаем ДНР и ЛНР. На мой взгляд это был бы прекрасный ход. Но, когда я не получил даже никакого ответа от них, то понял, что путинская власть заинтересована в затягивании конфликта на Донбассе. Только не говорите, что это нормально не отвечать на подобные предложения снизу. В Советское время ни одно обращение не оставалось безответным. И такое уважение к обратившемуся существует и сейчас. Я, категорически не желавший избрания Хилари Клинтон, кое-что посоветовал Трампу в период избирательной компании. Так потом с трудом отделался не только от различных его предложений, но и от его окружения. Были у меня ответы и от Марин Ле Пен, хоть я даже не их соотечественник.
Чего ж ожидал Путин эти 8 лет? Ждал, когда Украина создаст настоящую армию и укрепит свои стратегические объекты. И вот 24 февраля, по команде режиссёра, начался следующий акт спектакля – СВО, цель которой - уничтожение Украины и России. Согласно сценарию, такая же участь заготовлена всем бывшим республикам СССР. Даже прибалтам. А зачем Западу будут нужны эти нахлебники, когда они разделаются с Россией? Это сейчас их русофобия востребована. А потом? Так что думайте, господа прибалты, пока ещё не поздно.
На мой взгляд у Путина есть два достойных варианта победить в этой войне, и доказать, что он порядочный человек. Первый вариант, самый правильный, но на который Путин явно не пойдёт – это объявить, что он принял решение на возврат в Россию социализма. Тогда выстроится очередь народов, пожелавших войти в состав России. Ведь когда-то он признавал, что самая большая трагедия 20 века – это распад Советского Союза. Вот пусть и устранит эту трагедию, если так считал на самом деле.
Второй вариант, более реальный, но потребует от России огромных усилий. Сейчас заканчивается переподготовка мобилизованных в армию. Это, конечно, повысит боеготовность российской армии. Но, если путинские генералы будут придерживаться прежней тактики, то это будет означать, что цель затягивания войны до последнего русского и украинца останется в полном соответствии со спектаклем. Всем известно, что лягушку надо варить на медленном огне, чтобы она не замечала повышение температуры. Обратите внимание, как и у нас быстро, но незаметно меняются наши понятия. Например, давно ли мы с презрением относились к ЧВК (частным военным компаниям) или к привлечению к участию в них уголовников, призванных прямо из тюрьм? Или вспомните явно фашистского характера слова Порошенко о том, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах. И как мы теперь относимся к нашим ЧВК с уголовниками в их рядах и ракетным ударам по инфраструктурам городов Украины, оставляющих народ без света и без воды. Или их жители все фашисты, которых Путин решил денационализировать? И как, по вашему мнению, к таким действиям будет относиться мировая общественность? Ведь совсем недавно, когда националисты стремились также оставить крымчан без света и воды, мы говорили, что это проявление фашизма и сравнивали ситуацию с блокадой Ленинграда. Таким образом, эта война постепенно повышает уровень жестокости и, по замыслу организаторов, должна идти с переменным успехом, чтобы у народов России и Украины росла ненависть и желание уничтожить друг друга любыми способами. И это должно привести к третьей мировой войне. В развязывании которой, конечно, будет виновата Россия, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вспомните проигравшую войну Германию. Значит будут огромные контрибуции, репарации и территориальные потери. Задаток, в размере 300 миллиардов долларов Россией уже внесён. В общем, Германия готовится передать свой титул самой агрессивной страны России. Но, если Путин не захочет подтверждать свою главнейшую роль в этом спектакле, то он сможет быстро окончить войну. Для этого необходимо привлечь все наземные военные формирования России. Это и 400 тысяч Росгвардии, находящейся в личном подчинении Путина и, уже приданные ей, казачьи формирования (порядка 150 тысяч казаков). Но надо их использовать не для топтания вдоль всей линии фронта, а высадкой авиадесанта на 2-3 аэродрома в центральной части Украины. Предварительно, конечно, освободив сами аэродромы и коридоры для самолётов с десантом от средств ПВО противника. Тогда они смогут ударить в тыл ВСУ, стоящим вдоль фронта и двинуться к столице Украины. Туда должны направиться и войска со стороны Белоруссии. При грамотной подготовке этой операции всё должно произойти быстро и с высокой эффективностью. Самолёты с десантом должны приземляться с интервалом не превышающем одной минуты. Быстрое окончание войны будет соответствовать интересам не только россиян, но и украинцев. И все цели СВО будут достигнуты. Но Путин почему-то не торопится побеждать. Наверное, в этом и есть причина размолвки наших генералов с политиками. И если Путин не привлечёт своих гвардейцев и казаков, оставив их в тылу для борьбы с недовольными демонстрантами, если не захочет задействовать пассажирские самолёты для быстрой и мощной высадки авиадесанта, если не потрясёт толстосумов, награбивших миллиарды, то война так и не закончится, а продолжится, согласно сценарию, до полного уничтожения и Украины и России на радость мировому капиталу.
Есть ещё один способ окончания этой братоубийственной войны, уже не зависимый ни от Путина, ни от Зеленского, ни от заокеанского режиссёра. Но для этого нужны действительно оппозиционные партии, а их пока нет. Они должны разъяснять солдатам обеих сторон, кто является их настоящим врагом. Тогда, как и в Первую мировую войну, солдаты начнут брататься и разворачивать штыки против тех, кто их втащил в эту братоубийственную войну. Таков исторический опыт: русские начали брататься с немцами и в России и в Германии вспыхнули революции.
А пока война продолжается. Гибнут солдаты, гибнут мирные люди, в том числе дети. И уже не только в Украине, но и в России. Так Путин защищает жителей Донбасса от обстрелов. И пока я не вижу сил, способных её остановить. Значит людоедская программа Клауса Шваба по сокращению, до конца столетия, населения Земли на шесть миллиардов человек, продолжает осуществляться.
Юрий Доценко
(Орфография и пунктуация автора сохранены. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора)