Победе социалистической революции – 105 лет!

Дорогие товарищи и друзья!
105 лет назад залп крейсера «Аврора» возвестил о рождении новой эры. Октябрь 1917 года стал грандиозным событием в мировой истории. Начался переход человечества к социализму. Воплощалась в жизнь вековая мечта народов о справедливом обществе.
Рабочие и крестьяне впервые обрели своё государство и стали хозяевами Отчизны. Они превратились в творцов новой жизни. В стране Советов раскрылось величие Человека, о котором так образно говорил Максим Горький. Отныне слова «человек», «рабочий», «крестьянин» зазвучали поистине уважительно и гордо.
Великий Октябрь помог нашей стране родиться заново. Спас от разрухи и хаоса, вывел в лидеры мирового развития. Грандиозен исторический подвиг ленинского ГОЭЛРО, сталинских пятилеток, Красного стяга над Рейхстагом, гагаринского космического полёта. Ценности справедливости и созидательного труда, равенства людей и братства народов были подняты на невиданную высоту. Социалистическая революция открыла эпоху экономического и культурного взлета, трудовых и боевых подвигов. Она создала удивительное время Алексея Стаханова и Валерия Чкалова, Георгия Жукова и Михаила Шолохова, Игоря Курчатова и Андрея Туполева, Константина Рокоссовского и Сергея Королева, Константина Симонова и Сергея Ильюшина, Зои Космодемьянской и Веры Мухиной.
Исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических республик. Наша великая страна стала примером дружбы и братства народов, бросила смелый вызов всем формам рабства, расизма и колониализма. В сердцах трудящихся по всему миру зажегся яркий огонь надежды и созидания. Это его могущество и добрая воля позволили возродить современный Китай, вдохновили на победы народы Вьетнама и Кореи, помогли совершить Кубинскую революцию и разрушить колониальные империи.
Сегодня, когда ржавчина капитализма вновь «душит» Россию, а схватка с фашизмом стала реальностью, смысл и дело Великого Октября как никогда актуальны. Только социализм выведет нас на светлую дорогу созидания и прогресса!
С праздником! С Днём Великого Октября!
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ