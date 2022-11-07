Поздравление от Союза советских офицеров

Дорогие товарищи!
7 ноября 2022 года исполняется 105 лет величайшему событию в тысячелетней истории человечества – Великой Октябрьской социалистической революции! 105 лет назад выстрел с крейсера «Аврора» возвестил всему миру о начале новой эры, наступлении справедливой, человеколюбивой общественно-экономической формации! Человек труда, его интересы, культура, образ жизни стали в центре внимания государства.
Под знаменем Великого Октября было создано первое в мире пролетарское государство – Союз Советских социалистических республик, достигнуто гармоничное развитие человека, создана лучшая в мире экономика, передовая наука и сильная армия! Это обеспечило Стране Советов высокими темпами в кратчайшие исторические сроки превратить отсталую аграрную страну в передовую индустриальную страну.
Советский народ под руководством Коммунистической партии в неимоверно жестокой борьбе победил гитлеровский фашизм, восстановил Отечество после страшной войны и семимильными шагами пошёл вперёд в своём развитии, показывая всему миру пример преимущества социалистического строя. Мы стали первыми в космосе, лидировали в научно-техническом прогрессе и гармоничном развитии личности! В стране был построен социализм и сформирована величайшая общность людей - Советский Народ!
К сожалению, кучка предателей Горбачёв, Ельцин, Кравчук и Шушкевич предали интересы государства, наплевав на волю народа, ликвидировали Советский Союз.
Но дело В. И. Ленина, И. В. Сталина, идеи Великого Октября живы и непобедимы. Всё больше людей обращают свои мысли и взоры к бессмертным завоеваниям Октябрьской революции и Советского Союза. Особенно это остро проявляется сегодня в условиях яростной схватки России с бандеровским фашизмом, со всем озверевшим, злобным Западом. Но мы выстоим и победим в этой напряжённой борьбе с США и НАТО, которые избрали своим антироссийским тараном Украину.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
От всей души, искренне поздравляю всех членов наших Союзов Советских Офицеров! Желаю всем Вам, Вашим семьям крепкого здоровья, семейного счастья, добра и благополучия, неиссякаемой энергии и творческих успехов на благо нашей любимой Родины!
Всегда помните, что ВСЕ МЫ – СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ!
С уважением, Председатель ЦИК МССО и ЦС ССО РФ,
генерал-лейтенант авиации Г. М. Бенов