 Зачем платить меньше? Тарифы на ЖКХ в Крыму поднимут на 11,4 %

Сегодня общественная палата Крыма в очередной раз, не спрося крымчан, мнение которых она, кстати, и должна выражать, поддержала повышение тарифов на ЖКХ в Крыму. Не спорим, Минэкономразвития Российской Федерации предупреждало нас об этой непопулярной мере заранее и обещало, и заявляло, что коммунальные тарифы в России с 1 декабря повысятся в среднем не более чем на 9%. Но, по всей видимости, Общественной палате Крыма материковое министерство – не указ! И не только ей.
Заместитель председателя Совмина РК, министр финансов Крыма Ирина Кивико заявила каналу «Крым 24», что «сегодня принято решение, на Общественной палате мы обсудили и получили одобрение на поднятие на 11,4%». Она также подчеркнула, что в Крыму новые тарифы будут одними из самых низких по России, и напомнила, что в следующий раз цены будут менять только 1 июля 2024 года.
«Наше население платит не 100% за потребляемую услугу, а часть расходов на себя берёт бюджет Республики Крым. То есть фактические тарифы выше. Разницу из бюджета мы платим ресурсоснабжающим организациям», — сказала Кивико.
Хотелось бы узнать у госпожи министра финансов Крыма, разве в проекте нового бюджета республики эти средства не заложены? В этот раз на нужды ЖКХ планируется выделить больше, чем в прошлом году. Так зачем же заставлять людей платить больше, чем обещало Минэкономразвития Российской Федерации?
Мы, конечно, привыкли ко всяким неприятным сюрпризам от чиновников, но в этот раз, как нам кажется, народ не поймет-с.